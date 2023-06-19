https://sputnik-georgia.ru/20230619/napadenie-na-chlenov-npo-i-oppozitsionnogo-politika-v-gruzii--reaktsiya-vlastey-278697707.html

Нападение на членов НПО и оппозиционного политика в Грузии – реакция властей

Нападение на членов НПО и оппозиционного политика в Грузии – реакция властей

Несколько инцидентов, связанных с либеральными организациями Грузии, произошли в минувшие выходные 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T13:57+0400

2023-06-19T13:57+0400

2023-06-19T14:43+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/13/260669177_0:189:3067:1914_1920x0_80_0_0_bca9e42fd18d470467df66ac5677189f.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Власти Грузии берут на себя ответственность за расследование нескольких инцидентов нападения на лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зуры Джапаридзе и представителей НПО, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов. В субботу, 17 июня, житель Гори напал на Джапаридзе, а после представители движения "Грузия прежде всего" забросали камнями собравшихся в молодежном лагере, организованном НПО "Институт индивидуальной свободы" и партией "Гирчи – больше свободы". Члены того же движения уже на следующий день устроили акцию протеста в связи с конференцией членов либеральной организации "Клуба Франклина". Ответственность за расследование таких вопросов лежит на власти, отметил он.Политик призывал всех воздерживаться от любых действий, способствующих поляризации в стране. МВД Грузии возбудило сразу два уголовных дела по инцидентам, связанным с лидером партии "Гирчи – больше свободы" и неправительственной организацией "Институт индивидуальной свободы". По факту нападения на Джапаридзе уголовное дело возбуждено по статье "Насилие", а по факту нападения на лагерь – "Повреждение чужой вещи". Подробности инцидентовОтветственность за нападение на Джапаридзе взял на себя житель Гори (регион Шида Картли) Сосо Майсурадзе, об этом он написал в соцсети. По его словам, он ударил Джапаридзе за то, что тот среди прочего развращает детей, оскорбляет Католикос-патриараха Всея Грузии Илию II и церковь. Он также заметил, что не собирается прятаться. Майсурадзе в субботу ночью был задержан полицией.За нападение на оппозиционного политика задержан житель Гори>>А во время инцидента в лагере, организованном "Институтом индивидуальной свободы" и партией "Гирчи – больше свободы" в Боржоми, несколько десятков представителей консервативного движения "Грузия прежде всего" забросали камнями, краской и яйцами собравшихся. Лидер движения Вато Шакарашвили назвал действия защитой детей от либеральной идеологии.Что касается "Клуба Франклина", то в воскресенье, 18 июня, представители консервативного гражданского движения "Грузия прежде всего" около бывшего завода "Кока-Кола" в Тбилиси провели протестную против конференции, организованной клубом. О существовании "Клуба Франклина" многие в Грузии узнали этой весной во время выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он назвал участвовавших в мартовских акциях протеста против закона об иноагентах молодых людей членами "Клуба Франклина", которым промывают мозги. Клуб был создан в июле 2021 года и является ассоциацией, призванной распространять классические либеральные ценности. Обучение для школьников в клубе бесплатное. По словам одного из основателей движения Вато Шакаришвили, упомянутая организация пропагандирует антигосударственную деятельность, что, по его мнению, неприемлемо для части общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта