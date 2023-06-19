https://sputnik-georgia.ru/20230619/prestupniki-i-zhertvy-sredi-nesovershennoletnikh-v-gruzii-poslednie-dannye---278670821.html

Преступники и жертвы среди несовершеннолетних в Грузии: последние данные

Преступники и жертвы среди несовершеннолетних в Грузии: последние данные

Из 132 обвиненных в уголовных преступлениях лиц семеро уже отбывали условное наказание 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T07:01+0400

2023-06-19T07:01+0400

2023-06-19T08:57+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. К уголовной ответственности в январе-апреле 2023 года было привлечено 132 несовершеннолетних, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 132 обвиненных в уголовных преступлениях лиц от 14 до 18 лет семеро уже отбывали условное наказание. Согласно данным, 92 несовершеннолетних обвиняются в воровстве, девять – в разбойном нападении, 11 – в нанесении вреда здоровью, девять – в насилии, трое – в семейном насилии, 13 – в ограблении, двое – в мошенничестве и один – в отмывании денег. Как в Грузии меняют правила для заключенных – парламент обсуждает проект >>Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 504 лица младше 18 лет, из которых 229 стали жертвами семейного насилия, 63 – жертвами сексуальных преступлений, причем 9 стали жертвами изнасилования. Еще 59 детей признали пострадавшими от угроз, 69 – от побоев, 51 – жертвами транспортных преступлений, 29 – жертвами воровства. Кроме того, один ребенок был признан жертвой принуждения к браку, один стал жертвой убийства, один – жертвой попытки убийства, а 16 – получившими ранения. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовной преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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