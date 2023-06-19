https://sputnik-georgia.ru/20230619/printsipialno-nepriemlemo---glava-gruzinskoy-mechty-o-pomilovanii-gvaramiya-278698403.html
"Принципиально неприемлемо" – глава "Грузинской мечты" о помиловании Гварамия
"Принципиально неприемлемо" – глава "Грузинской мечты" о помиловании Гварамия
Кобахидзе надеется, что Зурабишвили не решится на такой шаг 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T14:18+0400
2023-06-19T14:18+0400
2023-06-19T14:57+0400
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саломе зурабишвили
тбилисский апелляционный суд
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает неприемлемым возможное намерение президента Саломе Зурабишвили возложить ответственность за помилование гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия на Патриарха Илию II.Ранее глава общественной организации "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе не исключила, что президент хочет встретиться с патриархом Грузии Илией II для того, чтобы он помиловал Гварамия. Тем самым, по мнению Какабадзе, президент хочет переложить ответственность за решение на патриарха.Президент Грузии 15 июня заявила, что не собирается поддаваться давлению извне ни в вопросе Саакашвили, ни в вопросе помилования основателя крупного оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия, осужденного за растрату средств телекомпании "Рустави 2", генеральным директором которой он был. Представители движения "Свободу Нике Гварамия" 5 июня обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи". Президента Грузии просят помиловать Нику Гварамия>>Тбилисский апелляционный суд в ноябре 2022 года оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, ника гварамия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, саломе зурабишвили , тбилисский апелляционный суд
грузия, новости, политика, тбилиси, ника гварамия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, саломе зурабишвили , тбилисский апелляционный суд
"Принципиально неприемлемо" – глава "Грузинской мечты" о помиловании Гварамия
14:18 19.06.2023 (обновлено: 14:57 19.06.2023)
Кобахидзе надеется, что Зурабишвили не решится на такой шаг
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает неприемлемым возможное намерение президента Саломе Зурабишвили возложить ответственность за помилование гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия на Патриарха Илию II.
Ранее глава общественной организации "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе не исключила, что президент хочет встретиться с патриархом Грузии Илией II для того, чтобы он помиловал Гварамия. Тем самым, по мнению Какабадзе, президент хочет переложить ответственность за решение на патриарха.
"Если это так, мы будем иметь дело с очень тяжелым расчетом. Надеюсь, Саломе Зурабишвили считает все не так. Конечно, возложение ответственности за какое-либо решение на патриарха было бы принципиально неприемлемо. Надеюсь, у Саломе Зурабишвили нет такого намерения", – сказал Кобахидзе.
Президент Грузии 15 июня заявила, что не собирается поддаваться давлению извне ни в вопросе Саакашвили, ни в вопросе помилования основателя крупного оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия, осужденного за растрату средств телекомпании "Рустави 2", генеральным директором которой он был.
Представители движения "Свободу Нике Гварамия" 5 июня обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи".
Тбилисский апелляционный суд в ноябре 2022 года оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.