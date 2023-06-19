https://sputnik-georgia.ru/20230619/rekordnyy-rost-tovarooborota--ekspert-ob-ekonomicheskom-sotrudnichestve-gruzii-i-rf-278693004.html

Рекордный рост товарооборота – эксперт об экономическом сотрудничестве Грузии и РФ

Рекордный рост товарооборота – эксперт об экономическом сотрудничестве Грузии и РФ

Эксперт рассказал, как развивается сотрудничество между Россией и Грузией 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T12:54+0400

2023-06-19T12:54+0400

2023-06-19T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Между Россией и Грузией самые рекордные темпы роста товарооборота по сравнению с другими странами постсоветского пространства, заявил доктор экономических наук, профессор и бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.Эксперт подчеркнул этот факт в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.В торговле страны специализируются, по словам профессора, на тех товарах, которыми они сами славятся – Россия экспортирует уголь, газ, нефть, пшеницу, муку, стеклотару, а Грузия продает вина, виноматериалы, спиртоматериалы, минеральную воду, лимонады, другие безалкогольные напитки.Комментируя различные выступления грузинской оппозиции по поводу отказа от российского рынка и введения санкций в отношении России, Холод отметил, что, когда речь идет об экономическом благополучии страны, необходим "прагматичный подход".В последние годы в Грузии идет много разговоров о диверсификации рынка экспорта вина, но Россия по-прежнему остается главным покупателем этого продукта, что так же часто является предметом критики оппозиционных сил.По словам эксперта, "Россия хорошо знакома" с грузинскими винами, а остальным странам еще предстоит с ним познакомиться, чтобы стать его активными потребителями. А это, по словам эксперта, долгий и сложный путь.Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта.Санкции против России были бы шагом к эскалации – Кобахидзе ответил на демарш ЕС>>Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года.Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузино-российские отношения