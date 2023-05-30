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Санкции против России были бы шагом к эскалации – Кобахидзе ответил на демарш ЕС

Санкции против России были бы шагом к эскалации – Кобахидзе ответил на демарш ЕС

Когда вводишь санкции против кого-то, то цель в том, чтобы навредить другим больше, чем себе, заявил Кобахидзе 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T17:45+0400

2023-05-30T17:45+0400

2023-05-30T17:51+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Введение санкций против России вызвало бы эскалацию и угрозу открытия второго фронта в Грузии, а экономика страны понесла бы колоссальные убытки, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя демарш ЕС из-за восстановления прямых полетов с Россией. Евросоюз 29 мая передал Грузии демарш в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией. Посол Евросоюза Грузии Павел Герчинский после передачи демарша отметил, что страны ЕС сожалеют, что Грузия не закрыла свое небо для России, как это сделали страны ЕС. По словам Кобахидзе, когда вводишь санкции против кого-то, то цель в том, чтобы наказать, то есть навредить другим больше, чем себе. А в случае введения экономических санкций нанесенный России вред был бы равен нулю, отметил он. "Доля нашей торговли в общем товарообороте России составляет 0,3%. Мы маленькая страна с маленькой экономикой, поэтому никаких проблем для российской экономики создать не могли бы", – отметил Кобахидзе. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Грузия не нарушает санкции – глава парламента ответил на критику Госдепа США >>По словам Кобахидзе, введение санкций против России не принесло бы Грузии положительного результата и вызвало бы сокращение экономически от 10% до 18%. "Экономика Грузии потеряла бы по меньшей мер 2,5 миллиарда долларов, потери могли быть и 4,5 миллиарда долларов, что является колоссальной суммой… И возникает вопрос, кто-то компенсировал бы это?", – сказал Кобахидзе. По его словам, требовать введения санкций в таких условиях совершенно несправедливо и неправильно. По данным службы статистики Грузии, в 2022 году страна наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что является 0,3% от всего российского торгового оборота. Евросоюз же, по данным Евростата, которые приводит РИА Новости, почти на 260 миллиардов долларов, что стало максимумом за восемь лет. При этом Кобахидзе привел пример Молдовы, которая также не вводит санкции, и в связи с этим никто ничего от нее не требует. "Здесь другие интересы. Кроме т. н. устного демарша, существует и письменный документ, где идет речь о введение санкций", – добавил Кобахидзе. Санкции против России приведут Грузию к военной конфронтации – Папуашвили >>Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. В ответ в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что призыв к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа и конечной целью которой является объединение страны. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Введение санкций против России опасно для Грузии – вице-спикер парламента Грузии >>Вскоре после этого премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе