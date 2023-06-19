https://sputnik-georgia.ru/20230619/skolko-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-s-nachala-goda-278686474.html

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года

В январе-мае в Азербайджане было добыто 20,2 млрд кубометров газа, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T07:32+0400

2023-06-19T07:32+0400

2023-06-19T07:32+0400

грузия

азербайджан

новости

экономика

европа

турция

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/02/265695222_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e18dc9d7b84613b99f091099722611f5.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Грузия в январе-мае 2023 года получила из Азербайджана 1,2 миллиарда кубометров газа, написал на своей странице в Twitter министр энергетики Парвиз Шахбазов.Азербайджан в январе-мае этого года увеличил экспорт газа на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поставив на мировые рынки 10,3 млрд кубометров, сообщил Sputnik Азербайджан.По его словам, в январе-мае в Азербайджане было добыто 20,2 млрд кубометров газа, что на 3%% больше аналогичного периода прошлого года.Кроме того, добавил министр, из 12,7 млн тонн нефти, добытой в Азербайджане в январе-мае этого года, за рубеж экспортировано 10,6 млн тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

европа

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, азербайджан, новости, экономика, европа, турция, газ