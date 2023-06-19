https://sputnik-georgia.ru/20230619/skolko-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-s-nachala-goda-278686474.html
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
В январе-мае в Азербайджане было добыто 20,2 млрд кубометров газа, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T07:32+0400
2023-06-19T07:32+0400
2023-06-19T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Грузия в январе-мае 2023 года получила из Азербайджана 1,2 миллиарда кубометров газа, написал на своей странице в Twitter министр энергетики Парвиз Шахбазов.Азербайджан в январе-мае этого года увеличил экспорт газа на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поставив на мировые рынки 10,3 млрд кубометров, сообщил Sputnik Азербайджан.По его словам, в январе-мае в Азербайджане было добыто 20,2 млрд кубометров газа, что на 3%% больше аналогичного периода прошлого года.Кроме того, добавил министр, из 12,7 млн тонн нефти, добытой в Азербайджане в январе-мае этого года, за рубеж экспортировано 10,6 млн тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, азербайджан, новости, экономика, европа, турция, газ
грузия, азербайджан, новости, экономика, европа, турция, газ
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
В январе-мае в Азербайджане было добыто 20,2 млрд кубометров газа, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Грузия в январе-мае 2023 года получила из Азербайджана 1,2 миллиарда кубометров газа, написал на своей странице в Twitter министр энергетики Парвиз Шахбазов.
Азербайджан в январе-мае этого года увеличил экспорт газа на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поставив на мировые рынки 10,3 млрд кубометров, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Глава Минэнерго отметил, что за указанный период республика поставила в Европу 4,8 млрд кубометров, или 46% всех поставок, в Турцию было экспортировано 4,3 млрд кубометров (42%), в Грузию – 1,2 млрд кубометров (12%) голубого топлива.
По его словам, в январе-мае в Азербайджане было добыто 20,2 млрд кубометров газа, что на 3%% больше аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, добавил министр, из 12,7 млн тонн нефти, добытой в Азербайджане в январе-мае этого года, за рубеж экспортировано 10,6 млн тонн.