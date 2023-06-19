За футболиста сборной Грузии готовы заплатить 10 млн евро
12:34 19.06.2023 (обновлено: 14:11 19.06.2023)
© AFP 2023 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGENГеоргий Микаутадзе
© AFP 2023 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
Георгий Микаутадзе в мае стал лучшим игроком года французской Лиги 2 по итогам сезона
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Трансферная стоимость нападающего сборной Грузии и французского "Меца" Георгия Микаутадзе увеличилась до 10 миллионов евро, обновленные данные публикует агентство Transfermarkt.
Трансферная стоимость Микаутадзе до начала сезона составляла шесть миллионов. Форвард "Мец" стал лучшим игроком и бомбардиром Лиги 2. Он забил 24 гола и отдал восемь голевых передач в 38 играх во всех турнирах.
По информации СМИ, трансфером Микаутадзе заинтересовались вернувшийся в премьер-лигу "Бернли", а также туринский "Ювентус".
Трансферная стоимость Микаутадзе до начала сезона составляла шесть миллионов. Форвард "Мец" стал лучшим игроком и бомбардиром Лиги 2. Он забил 24 гола и отдал восемь голевых передач в 38 играх во всех турнирах.
По информации СМИ, трансфером Микаутадзе заинтересовались вернувшийся в премьер-лигу "Бернли", а также туринский "Ювентус".
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Увеличилась трансферная стоимость еще нескольких игроков сборной Грузии. Так, стоимость трансфера Зурико Давиташвили стала 2,5 миллиона евро, а за защитника "Кремонезе" Луку Лочошвили теперь готовы заплатить 1,8 млн (вместо 1, 5 млн).
Георгий (Жорж) Микаутадзе в мае был признан лучшим игроком года Лиги 2 по итогам сезона.
Увеличилась трансферная стоимость еще нескольких игроков сборной Грузии. Так, стоимость трансфера Зурико Давиташвили стала 2,5 миллиона евро, а за защитника "Кремонезе" Луку Лочошвили теперь готовы заплатить 1,8 млн (вместо 1, 5 млн).
Георгий (Жорж) Микаутадзе в мае был признан лучшим игроком года Лиги 2 по итогам сезона.
Вместе с Микаутадзе на премию "Игрок года" Союза футболистов Франции (UNFP) вместе номинированы были Виктор Лекаль ("Гавр"), Джош Майя ("Бордо") и Нильс Нкунку ("Сент-Этьен"). Победителя выбирали сами игроки.
Микаутадзе также включили в символическую сборную года.
Георгий Микаутадзе – воспитанник французской футбольной школы, академии "Олимпик Лион". В 2017 году присоединился к клубу "Мец", где провел несколько лет, выступая за фарм-клуб в любительской лиге. За основной состав команды дебютировал в Лиге 17 декабря 2019 года в матче против "Ниццы".