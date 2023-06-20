https://sputnik-georgia.ru/20230620/gibel-podrostka-v-parke-vake--kaladze-zastupilsya-za-svoikh-zamestiteley-278758177.html

Гибель подростка в парке Ваке – Каладзе заступился за своих заместителей

Гибель подростка в парке Ваке – Каладзе заступился за своих заместителей

По делу о гибели 13-летней девочки проходят девять человек, в том числе бывший глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T19:12+0400

2023-06-20T19:12+0400

2023-06-20T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Любой сотрудник мэрии Тбилиси готов ответить на вопросы следствия по трагедии в парке Ваке, когда от удара током в фонтане погибла 13-летняя Марита Мепаришвили, но они не будут участвовать в шоу, заявил мэр столицы Каха Каладзе, отвечая на вопросы журналистов. Оппозиционная фракция "Единое национальное движение" вызвала на заседание в Сакребуло Тбилиси (местный совещательный орган) заместителей мэра, чтобы те ответили на вопросы по трагедии в парке Ваке. Никто из них не явился. Тех людей, которые пытаются манипулировать упомянутым вопросом, совершенно не интересует судьба и здоровье человека, их главная цель – поставить шоу, заявил мэр.Трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года. Троих детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. Спасти удалось лишь двоих. По делу проходят девять человек, в том числе бывший глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, его заместитель и директор компании "Гринсервис +".Следствие утверждает, что директор "Гринсервис+" представил в городскую службу мэрии фальшивый проект, не соответствующий правилам техники безопасности при обустройстве электрического оборудования. В результате "Гринсервис+" выполнил работы, не соответствующие требованиям безопасности здоровья и жизни людей. "Эта трагедия меня уничтожила" - Каладзе о гибели подростка в парке Ваке>>В частности, во внутреннем бассейне фонтана было установлено управляющее оборудование на 220 вольт, а кабели не были проложены в трубах с соответствующей защитой. При этом не было реле, которое в случае утечки электроэнергии обеспечило бы автоматическое отключение питания. Также не был заземлен защитный колпак (решетка) насоса. По данным следствия, несмотря на то, что первоначальный проект не соответствовал нормам безопасности, насосы должны были находиться за пределами бассейна фонтана, и в таком случае утечки электроэнергии непосредственно с кабелей двигателей насосов не могло произойти. Во втором проекте насосы были перенесены в бассейн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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