https://sputnik-georgia.ru/20230620/gruziya-ne-vykhodit-za-granitsy-ustanovlennykh-torgovykh-otnosheniy-s-rossiey--kobakhidze-278763245.html
Грузия не выходит за границы установленных торговых отношений с Россией – Кобахидзе
Грузия не выходит за границы установленных торговых отношений с Россией – Кобахидзе
Есть конкретные каналы коммуникации, в том числе встречи Абашидзе и Карасина, заявил лидер правящей партии 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T21:59+0400
2023-06-20T21:59+0400
2023-06-20T21:59+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
зураб абашидзе
григорий карасин
россия
экономика
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. У Грузии нет специального представителя в торгово-экономических отношениях с Россией, и она не выходит за границы установленных связей с РФ, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Так он прокомментировал информацию Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в связи с тем, что 19 июня состоялось заседание Российско-Грузинского делового совета. По данным ТПП, участники заседания высказали предложения относительно инвестиционного сотрудничества Грузии и России в области логистики и инфраструктуры, в том числе открытия новых транспортных коридоров. Как разъяснил Кобахидзе, есть конкретные каналы коммуникации, в том числе встречи спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. "Сегодня это единственный канал, который у нас имеется в плане коммуникации с Россией, и дело касается торгово-экономических и гуманитарных вопросов. Это те темы, по которым, естественно, сконцентрированы отношения, но мы не выходим за ее пределы. Это сегодняшняя реальность", – подчеркнул Кобахидзе. Торговля, логистика, инфраструктура – повестка дня Российско-Грузинского делового совета >>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, зураб абашидзе, григорий карасин, россия, экономика, грузино-российские отношения
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, зураб абашидзе, григорий карасин, россия, экономика, грузино-российские отношения
Грузия не выходит за границы установленных торговых отношений с Россией – Кобахидзе
Есть конкретные каналы коммуникации, в том числе встречи Абашидзе и Карасина, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. У Грузии нет специального представителя в торгово-экономических отношениях с Россией, и она не выходит за границы установленных связей с РФ, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Так он прокомментировал информацию Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в связи с тем, что 19 июня состоялось заседание Российско-Грузинского делового совета. По данным ТПП, участники заседания высказали предложения относительно инвестиционного сотрудничества Грузии и России в области логистики и инфраструктуры, в том числе открытия новых транспортных коридоров.
"Я об этом не слышал, не знаю. И раньше распространилась информация о том, что якобы у Грузии был специальный представитель в торгово-экономических отношениях, что оказалось фарсом и ложью. У нас есть торгово-экономические отношения, и, естественно, мы не выходим за ее пределы", – заявил Кобахидзе журналистам.
Как разъяснил Кобахидзе, есть конкретные каналы коммуникации, в том числе встречи спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.
"Сегодня это единственный канал, который у нас имеется в плане коммуникации с Россией, и дело касается торгово-экономических и гуманитарных вопросов. Это те темы, по которым, естественно, сконцентрированы отношения, но мы не выходим за ее пределы. Это сегодняшняя реальность", – подчеркнул Кобахидзе.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.