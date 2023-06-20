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Торговля, логистика, инфраструктура – повестка дня Российско-Грузинского делового совета
Торговля, логистика, инфраструктура – повестка дня Российско-Грузинского делового совета
Третье заседание Российско-Грузинского делового Совета прошло в Торгово-промышленной палате в Москве 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T17:06+0400
2023-06-20T17:06+0400
2023-06-20T17:15+0400
россия
экономика
грузия
москва
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Ключевые аспекты торгово-экономических отношений и текущие проблемы, препятствующие развитию бизнеса и росту товарооборота между Россией и Грузией, обсудили в ходе третьего заседания Российско-Грузинского делового Совета в Москве, сообщил председатель Совета, бизнесмен Юрий Балашов в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Второе состоялось уже в мае. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией. В ходе встречи участники выделили ряд важных вопросов, в том числе проблемы заторов на российско-грузинской границе "Верхний Ларс", страхование грузов на территории Грузии, а также отсутствие межправительственных соглашений. По его словам, российские бизнесмены не до конца понимают законодательство Грузии, которое достаточно сильно отличается от российского. Кроме того, бизнесмен считает, что улучшить ситуацию и разгрузить "Верхний Ларс" поможет и открытие альтернативных маршрутов. Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс>>Одной из главных проблем Балашов назвал отсутствие других транзитных путей через территорию Грузии. По словам Балашова, логистика страдает и в плане импорта грузинского вина, спрос на которое растет в России. Стоимость поставок увеличивается, что влияет и на конечную стоимость продукции. Балашов отметил, что за последние пять лет количество ввозимого в РФ вина выросло в два раза. "И я могу подтвердить, что качество вина выросло", – отметил он. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. И 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Грузия стала лидером по импорту тихих вин в Россию>>Участники встречи также обсудили инфраструктурные проекты, в которых заинтересован российский бизнес. Кроме того, несмотря на отмену виз для граждан Грузии, актуальным остается вопрос рабочих виз для водителей, у которых определенный срок пребывания на территории РФ. В ходе заседания было решено подготовить совместное письмо в управление Федеральной миграционной службы при МВД (УФМС России) для решения вопроса рабочих виз для граждан Грузии. На сегодняшний день в состав Совета входят 25 компаний. Четвертое заседание запланировано на сентябрь. Члены Совета планируют обсудить проблемы туризма, в частности, содействовать популяризации грузинского туризма в России. Как сообщил Балашов, уже в июле небольшая делегация российских бизнесменов приедет в Грузию. В планах провести встречи с местными виноделами, а также посетить порты Батуми и Поти. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, экономика, грузия, москва, грузино-российские отношения
россия, экономика, грузия, москва, грузино-российские отношения
Торговля, логистика, инфраструктура – повестка дня Российско-Грузинского делового совета
17:06 20.06.2023 (обновлено: 17:15 20.06.2023)
Эксклюзив
Третье заседание Российско-Грузинского делового Совета прошло в Торгово-промышленной палате в Москве
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik.
Ключевые аспекты торгово-экономических отношений и текущие проблемы, препятствующие развитию бизнеса и росту товарооборота между Россией и Грузией, обсудили в ходе третьего заседания Российско-Грузинского делового Совета в Москве, сообщил председатель Совета, бизнесмен Юрий Балашов в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
.
Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Второе состоялось уже в мае. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией.
"Это третье по счету заседание. Принимали участие члены Совета, заинтересованные бизнесмены и федеральные ведомства. Обсуждали наболевшие проблемы, которые касаются логистики и транспортировки товаров из России в Грузию. Это достаточно большой спектр различных товаров", – заявил Балашов.
В ходе встречи участники выделили ряд важных вопросов, в том числе проблемы заторов на российско-грузинской границе "Верхний Ларс", страхование грузов на территории Грузии, а также отсутствие межправительственных соглашений.
"Уже налажены определенные цепочки, но их нужно усовершенствовать. Найти, например, одного или двух страховых брокеров. Возможно, мы подключим грузинскую компанию, работающую в области международного права, которая будет оказывать услуги нашим перевозчикам, логистам и бизнесменам", – сказал Балашов.
По его словам, российские бизнесмены не до конца понимают законодательство Грузии, которое достаточно сильно отличается от российского.
Кроме того, бизнесмен считает, что улучшить ситуацию и разгрузить "Верхний Ларс" поможет и открытие альтернативных маршрутов.
Одной из главных проблем Балашов назвал отсутствие других транзитных путей через территорию Грузии.
"В первую очередь, это путь из Южной Осетии. Я лично проехал до Эргнети, и автомобильная дорога в неплохом состоянии, она сможет участвовать в процессе. Она даст хорошее развитие региону. И хоть Минтранс заявил, что он открывает 39 полос, все равно заторы присутствуют на "Верхнем Ларсе", – сказал он.
По словам Балашова, логистика страдает и в плане импорта грузинского вина, спрос на которое растет в России. Стоимость поставок увеличивается, что влияет и на конечную стоимость продукции.
"Цена логистики растет, она когда-то, может быть, год назад, была 1,5 тысячи долларов за фуру, а сейчас 4 тысячи долларов. А в сезон доходит и до 5-6 тысяч долларов. И это тоже влияет на цены", – сказал он.
Балашов отметил, что за последние пять лет количество ввозимого в РФ вина выросло в два раза. "И я могу подтвердить, что качество вина выросло", – отметил он.
В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. И 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.
Участники встречи также обсудили инфраструктурные проекты, в которых заинтересован российский бизнес.
Кроме того, несмотря на отмену виз для граждан Грузии, актуальным остается вопрос рабочих виз для водителей, у которых определенный срок пребывания на территории РФ.
В ходе заседания было решено подготовить совместное письмо в управление Федеральной миграционной службы при МВД (УФМС России) для решения вопроса рабочих виз для граждан Грузии.
На сегодняшний день в состав Совета входят 25 компаний. Четвертое заседание запланировано на сентябрь. Члены Совета планируют обсудить проблемы туризма, в частности, содействовать популяризации грузинского туризма в России.
"Мы проведем небольшую рекламную акцию для Грузии. Наши люди ездят по одним и тем же маршрутам, в одни и те же гостиницы. Мы призываем наших бизнесменов вкладываться в грузинскую инфраструктуру и в сферу туризма тоже", – сказал Балашов.
Как сообщил Балашов, уже в июле небольшая делегация российских бизнесменов приедет в Грузию. В планах провести встречи с местными виноделами, а также посетить порты Батуми и Поти.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).