https://sputnik-georgia.ru/20230620/torgovlya-logistika-infrastruktura--povestka-dnya-rossiysko-gruzinskogo-delovogo-soveta-278755399.html

Торговля, логистика, инфраструктура – повестка дня Российско-Грузинского делового совета

Торговля, логистика, инфраструктура – повестка дня Российско-Грузинского делового совета

Третье заседание Российско-Грузинского делового Совета прошло в Торгово-промышленной палате в Москве 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T17:06+0400

2023-06-20T17:06+0400

2023-06-20T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Ключевые аспекты торгово-экономических отношений и текущие проблемы, препятствующие развитию бизнеса и росту товарооборота между Россией и Грузией, обсудили в ходе третьего заседания Российско-Грузинского делового Совета в Москве, сообщил председатель Совета, бизнесмен Юрий Балашов в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Второе состоялось уже в мае. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией. В ходе встречи участники выделили ряд важных вопросов, в том числе проблемы заторов на российско-грузинской границе "Верхний Ларс", страхование грузов на территории Грузии, а также отсутствие межправительственных соглашений. По его словам, российские бизнесмены не до конца понимают законодательство Грузии, которое достаточно сильно отличается от российского. Кроме того, бизнесмен считает, что улучшить ситуацию и разгрузить "Верхний Ларс" поможет и открытие альтернативных маршрутов. Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс>>Одной из главных проблем Балашов назвал отсутствие других транзитных путей через территорию Грузии. По словам Балашова, логистика страдает и в плане импорта грузинского вина, спрос на которое растет в России. Стоимость поставок увеличивается, что влияет и на конечную стоимость продукции. Балашов отметил, что за последние пять лет количество ввозимого в РФ вина выросло в два раза. "И я могу подтвердить, что качество вина выросло", – отметил он. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. И 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Грузия стала лидером по импорту тихих вин в Россию>>Участники встречи также обсудили инфраструктурные проекты, в которых заинтересован российский бизнес. Кроме того, несмотря на отмену виз для граждан Грузии, актуальным остается вопрос рабочих виз для водителей, у которых определенный срок пребывания на территории РФ. В ходе заседания было решено подготовить совместное письмо в управление Федеральной миграционной службы при МВД (УФМС России) для решения вопроса рабочих виз для граждан Грузии. На сегодняшний день в состав Совета входят 25 компаний. Четвертое заседание запланировано на сентябрь. Члены Совета планируют обсудить проблемы туризма, в частности, содействовать популяризации грузинского туризма в России. Как сообщил Балашов, уже в июле небольшая делегация российских бизнесменов приедет в Грузию. В планах провести встречи с местными виноделами, а также посетить порты Батуми и Поти. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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