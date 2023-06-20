https://sputnik-georgia.ru/20230620/kak-idet-remont-dorogi-cherez-pereval-v-kakheti-278760732.html

Как идет ремонт дороги через перевал в Кахети?

Как идет ремонт дороги через перевал в Кахети?

Проект финансируется из государственного бюджета в размере 66,7 миллиона лари 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T20:38+0400

2023-06-20T20:38+0400

2023-06-20T20:38+0400

грузия

новости

экономика

ираклий карселадзе

министерство инфраструктуры и регионального развития

кахети

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Ремонтные работы на 33,6 километровом участке дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави в регионе Кахети проходят интенсивными темпами, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. Гомборская дорога отличается высокой интенсивностью движения. Ею пользуется как местное население, так и приезжающие в страну туристы. Решение о ремонте ведомство приняло в связи с тем, что поврежденные и деформированные участки дороги уже не могли обеспечивать безопасное и комфортное движение транспорта. "Интенсивными темпами ведутся работы на 33-километровом участке Гомборской дороги, в рамках которых осуществляются и противооползневые мероприятия. Учтены объемные работы, в том числе ремонт шести мостов, устройство новых водопроводов и железобетонных нижних и верхних несущих стен", – заявил Карселадзе в ходе ознакомления с процессом ремонта дорог в регионе на месте.По проекту предусмотрено проведение противооползневых мероприятий, ремонт тротуаров, соединений и местных въездов, обустройство въездов во дворы жителей, автобусные остановки и автопавильон. Кроме того, в планах установка дорожных знаков и горизонтальная разметка дороги. Проект финансируется из государственного бюджета в размере 66,7 миллиона лари (25,6 млн долларов). Работы планируется завершить осенью 2024 года. К этому времени в Кахети реализуется 25 проектов, из них четыре проекта по строительству высокоскоростных дорог. Ремонтируются 30 км и 11,5 км участка дороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори, а в рамках проекта улучшения дорожного движения 72 км дороги Пшавели-Абано-Омало, ремонтируется первый 13,5 км участка. Как заявил Карселадзе, в целом в Кахети реализуются проекты дорожной инфраструктуры на сумму 1,1 миллиарда лари (420 миллионов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития, кахети