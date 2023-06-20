https://sputnik-georgia.ru/20230620/komanda-gruzinskikh-paralimpiytsev-stala-liderom-na-pervenstve-evropy-po-armrestlingu-278750571.html
Команда грузинских паралимпийцев стала лидером на первенстве Европы по армрестлингу
Команда грузинских паралимпийцев стала лидером на первенстве Европы по армрестлингу
Всего в Кишиневе грузинские параспортсмены завоевали 101 медаль 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T19:56+0400
2023-06-20T19:56+0400
2023-06-20T19:56+0400
молдова
кишинев
спорт
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278610924_0:407:1536:1271_1920x0_80_0_0_870f831abe926a185b9d1081f0c02cbf.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузинские паралимпийцы завоевали первое место в командном зачете на чемпионате Европы по армрестлингу в Молдове. Чемпионат Европы по армрестлингу завершился в Кишиневе накануне. Соревнования были разделены на три возрастные категории: взрослые спортсмены, юноши и ветераны. Кроме того, состоялся турнир среди паралимпийцев. В первенстве приняли участие спортсмены из 30 стран. Сборная Грузии по армрестлингу вернулась из Кишинева на родину на рассвете. Спортсменов в Тбилисском международном аэропорту встретили болельщики. Всего в Кишиневе грузинские параспортсмены завоевали 101 медаль: 45 золотых, 48 серебряных и восемь бронзовых. Что касается сборной Грузии по армрестлингу, то спортсмены привезли с собой из Кишинева 55 медалей, из который 25 – золотые. Теперь сборная Грузии будут готовится к чемпионату мира по армрестлингу 2023 года, который в августе примет Казахстан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
молдова
кишинев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278610924_0:263:1536:1415_1920x0_80_0_0_d00b9d6fb95f3980f9a4b2f3b4939ec1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
молдова, кишинев, спорт, грузия, новости
молдова, кишинев, спорт, грузия, новости
Команда грузинских паралимпийцев стала лидером на первенстве Европы по армрестлингу
Всего в Кишиневе грузинские параспортсмены завоевали 101 медаль
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузинские паралимпийцы завоевали первое место в командном зачете на чемпионате Европы по армрестлингу в Молдове.
Чемпионат Европы по армрестлингу завершился в Кишиневе накануне. Соревнования были разделены на три возрастные категории: взрослые спортсмены, юноши и ветераны. Кроме того, состоялся турнир среди паралимпийцев. В первенстве приняли участие спортсмены из 30 стран.
Сборная Грузии по армрестлингу вернулась из Кишинева на родину на рассвете. Спортсменов в Тбилисском международном аэропорту встретили болельщики.
Всего в Кишиневе грузинские параспортсмены завоевали 101 медаль: 45 золотых, 48 серебряных и восемь бронзовых.
Что касается сборной Грузии по армрестлингу, то спортсмены привезли с собой из Кишинева 55 медалей, из который 25 – золотые.
Теперь сборная Грузии будут готовится к чемпионату мира по армрестлингу 2023 года, который в августе примет Казахстан.