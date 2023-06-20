https://sputnik-georgia.ru/20230620/komanda-gruzinskikh-paralimpiytsev-stala-liderom-na-pervenstve-evropy-po-armrestlingu-278750571.html

Команда грузинских паралимпийцев стала лидером на первенстве Европы по армрестлингу

Команда грузинских паралимпийцев стала лидером на первенстве Европы по армрестлингу

Всего в Кишиневе грузинские параспортсмены завоевали 101 медаль 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T19:56+0400

2023-06-20T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузинские паралимпийцы завоевали первое место в командном зачете на чемпионате Европы по армрестлингу в Молдове. Чемпионат Европы по армрестлингу завершился в Кишиневе накануне. Соревнования были разделены на три возрастные категории: взрослые спортсмены, юноши и ветераны. Кроме того, состоялся турнир среди паралимпийцев. В первенстве приняли участие спортсмены из 30 стран. Сборная Грузии по армрестлингу вернулась из Кишинева на родину на рассвете. Спортсменов в Тбилисском международном аэропорту встретили болельщики. Всего в Кишиневе грузинские параспортсмены завоевали 101 медаль: 45 золотых, 48 серебряных и восемь бронзовых. Что касается сборной Грузии по армрестлингу, то спортсмены привезли с собой из Кишинева 55 медалей, из который 25 – золотые. Теперь сборная Грузии будут готовится к чемпионату мира по армрестлингу 2023 года, который в августе примет Казахстан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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