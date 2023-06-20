https://sputnik-georgia.ru/20230620/krupnyy-arabskiy-zastroyschik-vstretilsya-s-premerom-gruzii-278735276.html

Крупный арабский застройщик встретился с премьером Грузии

Крупный арабский застройщик встретился с премьером Грузии

Представители многонациональной девелоперской компании уже несколько раз посещали Грузию для изучения конкретных проектов 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T11:31+0400

2023-06-20T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Правительство приветствует желание инвестировать в проекты в Грузии со стороны девелоперской компании Emaar Properties, об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на встрече с ее основателем и управляющим директором Мохаммедом Али Рашидом аль-Аббаром.Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Представители компании уже совершили несколько визитов в Грузию с целью изучения конкретных проектов.Встреча прошла в Администрации правительства Грузии в Тбилиси. В ней приняли участие вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Батуми – место встречи истории и новых бизнес-возможностей – Рижвадзе в интервью для ОАЭ>>ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. Кроме того, с лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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