https://sputnik-georgia.ru/20230620/nazvan-rasshirennyy-sostav-sbornoy-gruzii-po-regbi-na-kubke-mira-2023-278753856.html
Назван расширенный состав сборной Грузии по регби на Кубке мира 2023
Назван расширенный состав сборной Грузии по регби на Кубке мира 2023
На Кубке мира сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T18:30+0400
2023-06-20T18:30+0400
2023-06-20T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Тренер сборной Грузии Леван Маисашвили назвал имена 39 игроков, которые будут готовиться к Кубку мира на базе команды "Шевардени". На Кубке мира сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией. Сборная Грузии начала подготовку 20 июня. В расширенный состав команды вошли 39 игроков, хотя на начальном этапе сбор начнут 37 регбистов – позже к команде присоединятся Торнике Кахоидзе и Лука Хорбаладзе, сейчас они готовятся к выступлению на чемпионате мира в ЮАР в составе сборной до 20 лет. Из 39 регбистов, которые будут готовиться к Кубку мира, 22 нападающих и 17 полузащитников. В команде 18 регбистов из франшизы "Чёрный лев", а также 21 легионер. Единственный игрок сборной, который еще не играл за борджгалоснеби и дебютировал в расширенном составе – 19-летний Лука Хорбаладзе. Игроки расширенного состава: Форварды: Ника Абуладзе ("Эксетер Чифс"), Гурам Гогичашвили ("Расинг 92"), Михаил Нариашвили ("Чёрный лев"), Шалва Мамукашвили ("Чёрный лев"), Георгий Чкоидзе ("Чёрный лев"), Тенгиз Замтарадзе ( "Черный лев"), Лука Ниорадзе ("Ориак"), Бека Гигашвили ("Тулон"), Гурам Папидзе ("По"), Лука Джапаридзе ("Монпелье"), Котэ Михаутадзе ("Байон"), Нодар Чеишвили ("Черный лев"), Лаша Джаяни ("Невер"), Ладо Чачанидзе ("Невер"), Михаил Бабунашвили ("Черный лев"), Бека Сагинадзе ("Лион"), Бека Горгадзе ("По"), Георгий Цуцкиридзе (" Stade France"), Торнике Джалагония ("Биарриц"), Отар Гиоргадзе ("Монтобани"), Михаил Гачечиладзе ("Черный лев"), Лука Иванишвили ("Черный лев"); Защита: Васил Лобжанидзе ("Брив"), Гела Афрасидзе ("Бейон"), Тенгиз Перанидзе ("Черный лев"), Михаил Алания ("Ориак"), Тедо Абжандадзе ("Монтобани"), Лука Маткава ("Черный лев"), Мераб Шарикадзе ("Чёрный лев"), Торнике Кахоидзе ("Чёрный лев"), Демур Тафладзе ("Чёрный лев"), Георгий Квеселадзе ("Глостер"), Акакий Табуцадзе ("Чёрный лев"), Александре Тодуа ("Черный лев"), Мириан Модебадзе ("Черный лев"), Отар Лашхи ("Черный лев"), Давид Ниниашвили ("Лион"), Лаша Хмаладзе ("Черный лев"), Лука Хорбаладзе ("Лион"). Кубок мира пройдет с 8 сентября по 28 октября 2023 года. В 2017 году страной-хозяйкой турнира была объявлена Франция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Назван расширенный состав сборной Грузии по регби на Кубке мира 2023
На Кубке мира сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Тренер сборной Грузии Леван Маисашвили назвал имена 39 игроков, которые будут готовиться к Кубку мира на базе команды "Шевардени".
На Кубке мира сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией.
Сборная Грузии начала подготовку 20 июня. В расширенный состав команды вошли 39 игроков, хотя на начальном этапе сбор начнут 37 регбистов – позже к команде присоединятся Торнике Кахоидзе и Лука Хорбаладзе, сейчас они готовятся к выступлению на чемпионате мира в ЮАР в составе сборной до 20 лет.
Из 39 регбистов, которые будут готовиться к Кубку мира, 22 нападающих и 17 полузащитников. В команде 18 регбистов из франшизы "Чёрный лев", а также 21 легионер. Единственный игрок сборной, который еще не играл за борджгалоснеби и дебютировал в расширенном составе – 19-летний Лука Хорбаладзе.
Игроки расширенного состава:
Форварды: Ника Абуладзе ("Эксетер Чифс"), Гурам Гогичашвили ("Расинг 92"), Михаил Нариашвили ("Чёрный лев"), Шалва Мамукашвили ("Чёрный лев"), Георгий Чкоидзе ("Чёрный лев"), Тенгиз Замтарадзе ( "Черный лев"), Лука Ниорадзе ("Ориак"), Бека Гигашвили ("Тулон"), Гурам Папидзе ("По"), Лука Джапаридзе ("Монпелье"), Котэ Михаутадзе ("Байон"), Нодар Чеишвили ("Черный лев"), Лаша Джаяни ("Невер"), Ладо Чачанидзе ("Невер"), Михаил Бабунашвили ("Черный лев"), Бека Сагинадзе ("Лион"), Бека Горгадзе ("По"), Георгий Цуцкиридзе (" Stade France"), Торнике Джалагония ("Биарриц"), Отар Гиоргадзе ("Монтобани"), Михаил Гачечиладзе ("Черный лев"), Лука Иванишвили ("Черный лев");
Защита: Васил Лобжанидзе ("Брив"), Гела Афрасидзе ("Бейон"), Тенгиз Перанидзе ("Черный лев"), Михаил Алания ("Ориак"), Тедо Абжандадзе ("Монтобани"), Лука Маткава ("Черный лев"), Мераб Шарикадзе ("Чёрный лев"), Торнике Кахоидзе ("Чёрный лев"), Демур Тафладзе ("Чёрный лев"), Георгий Квеселадзе ("Глостер"), Акакий Табуцадзе ("Чёрный лев"), Александре Тодуа ("Черный лев"), Мириан Модебадзе ("Черный лев"), Отар Лашхи ("Черный лев"), Давид Ниниашвили ("Лион"), Лаша Хмаладзе ("Черный лев"), Лука Хорбаладзе ("Лион").
Кубок мира пройдет с 8 сентября по 28 октября 2023 года. В 2017 году страной-хозяйкой турнира была объявлена Франция.