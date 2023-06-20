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"Нет оснований для паники" – эколог о ситуации на черноморском побережье Грузии
"Нет оснований для паники" – эколог о ситуации на черноморском побережье Грузии
Показатели воды на Черноморском побережье Грузии лучше, чем в прошлом году 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T11:02+0400
2023-06-20T11:02+0400
2023-06-20T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Специалисты не выявили никакой опасности для плавания и отдыха на Черноморском побережье Грузии в Аджарии, соответственно, нет оснований для паники, заявила эколог, председатель движения зеленых "Друзья Земли" Нино Чхобадзе. Бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС.Исследования прошли по следующим показателям: бактерии группы кишечных палочек, лактозоположительные кишечные палочки, энтерококки, колифаги, сальмонеллез.Были взяты образцы воды в семи точках Сарпи-Чолоки: центральный пляж Батуми; территория, прилегающая к аквапарку; Квариати; Сарпи; центральный пляж Кобулети; территория, прилегающая к Бобоквати; Зеленый мыс. Образцы были взяты в радиусе 50 метров от берега.Исследования показали, что по всему периметру качество морской воды в рамках допустимой нормы. Более того, оно лучше по сравнению с прошлым годом. Как всегда самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, черное море, аджария, нино чхобадзе
"Нет оснований для паники" – эколог о ситуации на черноморском побережье Грузии
11:02 20.06.2023 (обновлено: 11:15 20.06.2023)
Показатели воды на Черноморском побережье Грузии лучше, чем в прошлом году
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Специалисты не выявили никакой опасности для плавания и отдыха на Черноморском побережье Грузии в Аджарии, соответственно, нет оснований для паники, заявила эколог, председатель движения зеленых "Друзья Земли" Нино Чхобадзе.
Бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС.
"Мы не фиксируем никакой опасности на Черном море. Пусть успокоятся. Нет оснований для паники. Мы сами ничего не должны выбрасывать в реки, чтобы потом это на оказалось на берегу Черного моря", – заявила Чхобадзе.
Исследования прошли по следующим показателям: бактерии группы кишечных палочек, лактозоположительные кишечные палочки, энтерококки, колифаги, сальмонеллез.
Были взяты образцы воды в семи точках Сарпи-Чолоки: центральный пляж Батуми; территория, прилегающая к аквапарку; Квариати; Сарпи; центральный пляж Кобулети; территория, прилегающая к Бобоквати; Зеленый мыс. Образцы были взяты в радиусе 50 метров от берега.
Исследования показали, что по всему периметру качество морской воды в рамках допустимой нормы. Более того, оно лучше по сравнению с прошлым годом.
Как всегда самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс.