https://sputnik-georgia.ru/20230620/obvinyaemyy-v-ubiystve-zhenschiny-v-tbilisi-prigovoren-k-18-godam-tyurmy-278765919.html
Обвиняемый в убийстве женщины в Тбилиси приговорен к 18 годам тюрьмы
Обвиняемый в убийстве женщины в Тбилиси приговорен к 18 годам тюрьмы
По версии следствия, обвиняемому стало известно, что его знакомая хранила в квартире несколько тысяч лари, он прошел к ней домой, избил женщину до смерти и... 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T23:58+0400
2023-06-20T23:58+0400
2023-06-20T23:58+0400
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происшествия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 18 годам тюрьмы жителя города, обвиняемого в умышленном убийстве женщины из корыстных побуждений. В ходе судебного разбирательства было установлено: обвиняемому стало известно, что его знакомая хранила в квартире несколько тысяч лари. Чтобы получить деньги, он связался с жертвой и договорился о встрече у нее дома, где избил женщину до смерти и забрал ее вещи. "В ходе судебного разбирательства обвинение представило необходимые для признания вины обвиняемого доказательства. Присяжные, детально изучив обстоятельства и доказательства по делу, убедились в правомерности позиции прокуратуры и признали подсудимого виновным", – говорится в сообщении прокуратуры. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочным заключением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
новости, грузия, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
Обвиняемый в убийстве женщины в Тбилиси приговорен к 18 годам тюрьмы
По версии следствия, обвиняемому стало известно, что его знакомая хранила в квартире несколько тысяч лари, он прошел к ней домой, избил женщину до смерти и забрал вещи
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 18 годам тюрьмы жителя города, обвиняемого в умышленном убийстве женщины из корыстных побуждений.
В ходе судебного разбирательства было установлено: обвиняемому стало известно, что его знакомая хранила в квартире несколько тысяч лари. Чтобы получить деньги, он связался с жертвой и договорился о встрече у нее дома, где избил женщину до смерти и забрал ее вещи.
"В ходе судебного разбирательства обвинение представило необходимые для признания вины обвиняемого доказательства. Присяжные, детально изучив обстоятельства и доказательства по делу, убедились в правомерности позиции прокуратуры и признали подсудимого виновным", – говорится в сообщении
прокуратуры.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочным заключением.