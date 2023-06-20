https://sputnik-georgia.ru/20230620/obvinyaemyy-v-ubiystve-zhenschiny-v-tbilisi-prigovoren-k-18-godam-tyurmy-278765919.html

Обвиняемый в убийстве женщины в Тбилиси приговорен к 18 годам тюрьмы

Обвиняемый в убийстве женщины в Тбилиси приговорен к 18 годам тюрьмы

По версии следствия, обвиняемому стало известно, что его знакомая хранила в квартире несколько тысяч лари, он прошел к ней домой, избил женщину до смерти и... 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T23:58+0400

2023-06-20T23:58+0400

2023-06-20T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 18 годам тюрьмы жителя города, обвиняемого в умышленном убийстве женщины из корыстных побуждений. В ходе судебного разбирательства было установлено: обвиняемому стало известно, что его знакомая хранила в квартире несколько тысяч лари. Чтобы получить деньги, он связался с жертвой и договорился о встрече у нее дома, где избил женщину до смерти и забрал ее вещи. "В ходе судебного разбирательства обвинение представило необходимые для признания вины обвиняемого доказательства. Присяжные, детально изучив обстоятельства и доказательства по делу, убедились в правомерности позиции прокуратуры и признали подсудимого виновным", – говорится в сообщении прокуратуры. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочным заключением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии