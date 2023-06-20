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Опасно или нет? Грузинский токсиколог рассказала о химвеществе в кассовых чеках
Опасно или нет? Грузинский токсиколог рассказала о химвеществе в кассовых чеках
В СМИ появилась информация, что кассовые чеки опасны для здоровья, поскольку содержат токсичное химическое вещество Бисфенол А 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T13:03+0400
2023-06-20T13:03+0400
2023-06-20T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Яды и опасные вещества встречаются как в природе, так и во множестве технологий, но все зависит от дозы и ее влияния на организм человека, заявила Sputnik Грузия профессор тбилисского государственного медицинского университета, врач-гигиенист, экотоксиколог Марина Гиоргобиани. Так эксперт прокомментировала распространившуюся в грузинских СМИ информацию о том, что кассовые чеки опасны для здоровья, поскольку содержат токсичное химическое вещество Бисфенол А. По словам специалиста, когда речь идет о таком веществе как Бисфенол А, безусловно следует отметить, что он отрицательно влияет на организм человека, но все зависит от дозы и среды. Главное – не превысить предельно допустимый уровень, дозу и концентрацию. "Гигиенические нормативы дают нам возможность "поймать" такую дозу, которая безвредна для организма человека", – отметила Гиоргобиани.Токсиколог добавила, что нельзя так без разбора распространять подобную информацию и пугать людей, особенно тех, которые имеют частый контакт с кассовыми чеками. Кассовые чеки опасны для здоровья – исследование ученых >>Гиоргобиани привела пример уксуса, который не является ядом и даже считается полезным. Если здоровому человеку дать выпить пол-литра уксуса, он получит химический ожог внутренностей и может даже умереть, отметила она. То же самое можно сказать про полезный кисломолочный продукт мацони. Если его дать здоровому человек в размере двух литров, то он просто может умереть от почечной недостаточности. По ее словам, важную роль играют такие факторы, как концентрация и доза вещества, вентиляция среды, гигиена рук, использование одноразовых перчаток и т. д. При соблюдении всех гигиенических правил эти риски можно довести до минимума, считает специалист. "Нужно изучить, какую дозу получает организм. Это очень сильный яд, но я повторяю – все зависит от дозы и соблюдения гигиенических норм. Нужно провести исследование, вести мониторинг, сделать гигиеническую оценку", – утверждает Гиоргобиани. Бисфенол А опасен и для окружающей среды, поскольку, как пластмасса и полиэтилен, он не поддается разложению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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здоровье, здоровье, марина гиоргобиани, новости, грузия, общество
здоровье, здоровье, марина гиоргобиани, новости, грузия, общество
Опасно или нет? Грузинский токсиколог рассказала о химвеществе в кассовых чеках
13:03 20.06.2023 (обновлено: 13:04 20.06.2023)
В СМИ появилась информация, что кассовые чеки опасны для здоровья, поскольку содержат токсичное химическое вещество Бисфенол А
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik.
Яды и опасные вещества встречаются как в природе, так и во множестве технологий, но все зависит от дозы и ее влияния на организм человека, заявила Sputnik Грузия
профессор тбилисского государственного медицинского университета, врач-гигиенист, экотоксиколог Марина Гиоргобиани.
Так эксперт прокомментировала распространившуюся в грузинских СМИ информацию о том, что кассовые чеки опасны для здоровья, поскольку содержат токсичное химическое вещество Бисфенол А.
"Говорят, что медицина – неточная наука. Я не согласна с этим мнением, поскольку в ней есть направления, опирающиеся на использование измеряющих методов и гигиену. Токсикология относится именно к ним. Мы можем оценить тот или иной фактор, уровень опасности воздействия веществ на организм и наметить превентивные мероприятия", – сказала Гиоргобиани.
По словам специалиста, когда речь идет о таком веществе как Бисфенол А, безусловно следует отметить, что он отрицательно влияет на организм человека, но все зависит от дозы и среды. Главное – не превысить предельно допустимый уровень, дозу и концентрацию.
"Гигиенические нормативы дают нам возможность "поймать" такую дозу, которая безвредна для организма человека", – отметила Гиоргобиани.
Токсиколог добавила, что нельзя так без разбора распространять подобную информацию и пугать людей, особенно тех, которые имеют частый контакт с кассовыми чеками.
Гиоргобиани привела пример уксуса, который не является ядом и даже считается полезным. Если здоровому человеку дать выпить пол-литра уксуса, он получит химический ожог внутренностей и может даже умереть, отметила она.
То же самое можно сказать про полезный кисломолочный продукт мацони. Если его дать здоровому человек в размере двух литров, то он просто может умереть от почечной недостаточности.
"Да, сегодня мы можем измерить риски и опасности. И те люди, которые имеют частый контакт, например, с чеками, то это вред, связанный с профессией, которым можно управлять", – подчеркнула Гиоргобиани.
По ее словам, важную роль играют такие факторы, как концентрация и доза вещества, вентиляция среды, гигиена рук, использование одноразовых перчаток и т. д. При соблюдении всех гигиенических правил эти риски можно довести до минимума, считает специалист.
"Нужно изучить, какую дозу получает организм. Это очень сильный яд, но я повторяю – все зависит от дозы и соблюдения гигиенических норм. Нужно провести исследование, вести мониторинг, сделать гигиеническую оценку", – утверждает Гиоргобиани.
Бисфенол А опасен и для окружающей среды, поскольку, как пластмасса и полиэтилен, он не поддается разложению.