https://sputnik-georgia.ru/20230620/opasno-ili-net-gruzinskiy-toksikolog-rasskazala-o-khimveschestve-v-kassovykh-chekakh-278737302.html

Опасно или нет? Грузинский токсиколог рассказала о химвеществе в кассовых чеках

Опасно или нет? Грузинский токсиколог рассказала о химвеществе в кассовых чеках

В СМИ появилась информация, что кассовые чеки опасны для здоровья, поскольку содержат токсичное химическое вещество Бисфенол А 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T13:03+0400

2023-06-20T13:03+0400

2023-06-20T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Яды и опасные вещества встречаются как в природе, так и во множестве технологий, но все зависит от дозы и ее влияния на организм человека, заявила Sputnik Грузия профессор тбилисского государственного медицинского университета, врач-гигиенист, экотоксиколог Марина Гиоргобиани. Так эксперт прокомментировала распространившуюся в грузинских СМИ информацию о том, что кассовые чеки опасны для здоровья, поскольку содержат токсичное химическое вещество Бисфенол А. По словам специалиста, когда речь идет о таком веществе как Бисфенол А, безусловно следует отметить, что он отрицательно влияет на организм человека, но все зависит от дозы и среды. Главное – не превысить предельно допустимый уровень, дозу и концентрацию. "Гигиенические нормативы дают нам возможность "поймать" такую дозу, которая безвредна для организма человека", – отметила Гиоргобиани.Токсиколог добавила, что нельзя так без разбора распространять подобную информацию и пугать людей, особенно тех, которые имеют частый контакт с кассовыми чеками. Кассовые чеки опасны для здоровья – исследование ученых >>Гиоргобиани привела пример уксуса, который не является ядом и даже считается полезным. Если здоровому человеку дать выпить пол-литра уксуса, он получит химический ожог внутренностей и может даже умереть, отметила она. То же самое можно сказать про полезный кисломолочный продукт мацони. Если его дать здоровому человек в размере двух литров, то он просто может умереть от почечной недостаточности. По ее словам, важную роль играют такие факторы, как концентрация и доза вещества, вентиляция среды, гигиена рук, использование одноразовых перчаток и т. д. При соблюдении всех гигиенических правил эти риски можно довести до минимума, считает специалист. "Нужно изучить, какую дозу получает организм. Это очень сильный яд, но я повторяю – все зависит от дозы и соблюдения гигиенических норм. Нужно провести исследование, вести мониторинг, сделать гигиеническую оценку", – утверждает Гиоргобиани. Бисфенол А опасен и для окружающей среды, поскольку, как пластмасса и полиэтилен, он не поддается разложению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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