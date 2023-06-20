https://sputnik-georgia.ru/20230620/postradavshiy-v-khode-protestov-v-tbilisi-poluchit-ot-mvd-kompensatsiyu-i-pozhiznennoe-posobie-278748739.html
Пострадавший в ходе протестов в Тбилиси получит от МВД компенсацию и пожизненное пособие
Пострадавший в ходе протестов в Тбилиси получит от МВД компенсацию и пожизненное пособие
МВД Грузии обязали выплатить моральный ущерб в размере 30 тысяч лари и ежемесячно платить пострадавшему 1 155 лари 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T15:45+0400
2023-06-20T15:45+0400
2023-06-20T15:50+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
тбилисский городской суд
нпо "ассоциация молодых юристов грузии"
акции протеста
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд обязал МВД Грузии возместить моральный ущерб и до конца жизни выплачивать ежемесячное пособие пострадавшему во время разгона акции в ночь на 21 июня 2019 года в Тбилиси, говорится в сообщении Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ). Четыре года назад антироссийский митинг перед парламентом перерос в антиправительственные выступления и закончился жестким разгоном манифестантов. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Особое внимание общественности привлекли Мако Гомури, потерявшая глаз, и Заза Бириашвили, потерявший зрение в результате попадания резиновых пуль в лицо. Интересы одного из пострадавших, имя и фамилия которого не уточняется, в суде защищала Ассоциация молодых юристов Грузии. Как отмечено в сообщении АМЮГ, истец, мирно выражавший протест на акции, во время разгона митинга попытался помочь участнику, окруженному слезоточивым газом, тогда резиновая пуля и попала ему в область глаз и бровей. Обвиняемый в инциденте с туристами пограничник будет ждать приговора в тюрьме>>Из-за потери зрения истцу провели несколько медицинских процедур. Согласно заключению эксперта установлено, что вред, причиненный здоровью истца, относится к тяжелой степени телесных повреждений, как опасной для жизни. Истцу также был присвоен статус потерпевшего в рамках уголовного дела по факту превышения служебными полномочиями с применением насилия и оружия со стороны сотрудников правоохранительных органов. После почти 2,5 лет рассмотрения Тбилисский городской суд вынес решение, которым частично удовлетворен иск, и ответчика – МВД Грузии – обязали выплатить моральный ущерб в размере 30 тысяч лари (более 10 тысяч долларов). Кроме того, из-за того, что трудоспособность истца после полученной травмы была снижена, МВД будет ежемесячно платить истцу 1 155 лари (около 445 долларов), начиная с 21 июня 2019 года до конца жизни. На данный момент решение не вступило в законную силу. В Ассоциации молодых юристов выразили надежду, что, принимая во внимание состояние истца и содержание дела, производство по делу в суде завершится вовремя и истец, с учетом состояния его здоровья, сможет привести решение в исполнение в ближайшее время.С помощью АМЮГ около 15 человек уже обратились в Тбилисский городской суд с ходатайством о взыскании пособия и возмещении морального вреда со стороны МВД. Среди истцов есть журналисты, которые получили повреждения при исполнении служебных обязанностей, а также случайные прохожие и участники акции. АМЮГ также обратилась в Европейский суд по правам человека от имени истцов. ЕСПЧ начал рассмотрение дел по существу 7 июня 2021 года. Поданные жалобы включают в себя дела 22 человек, пострадавших во время событий 20-21 июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский городской суд, нпо "ассоциация молодых юристов грузии", акции протеста
грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский городской суд, нпо "ассоциация молодых юристов грузии", акции протеста
Пострадавший в ходе протестов в Тбилиси получит от МВД компенсацию и пожизненное пособие
15:45 20.06.2023 (обновлено: 15:50 20.06.2023)
МВД Грузии обязали выплатить моральный ущерб в размере 30 тысяч лари и ежемесячно платить пострадавшему 1 155 лари
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд обязал МВД Грузии возместить моральный ущерб и до конца жизни выплачивать ежемесячное пособие пострадавшему во время разгона акции в ночь на 21 июня 2019 года в Тбилиси, говорится в сообщении Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ).
Четыре года назад антироссийский митинг перед парламентом перерос в антиправительственные выступления и закончился жестким разгоном манифестантов. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Особое внимание общественности привлекли Мако Гомури, потерявшая глаз, и Заза Бириашвили, потерявший зрение в результате попадания резиновых пуль в лицо.
Интересы одного из пострадавших, имя и фамилия которого не уточняется, в суде защищала Ассоциация молодых юристов Грузии. Как отмечено в сообщении АМЮГ, истец, мирно выражавший протест на акции, во время разгона митинга попытался помочь участнику, окруженному слезоточивым газом, тогда резиновая пуля и попала ему в область глаз и бровей.
Из-за потери зрения истцу провели несколько медицинских процедур. Согласно заключению эксперта установлено, что вред, причиненный здоровью истца, относится к тяжелой степени телесных повреждений, как опасной для жизни.
Истцу также был присвоен статус потерпевшего в рамках уголовного дела по факту превышения служебными полномочиями с применением насилия и оружия со стороны сотрудников правоохранительных органов.
После почти 2,5 лет рассмотрения Тбилисский городской суд вынес решение, которым частично удовлетворен иск, и ответчика – МВД Грузии – обязали выплатить моральный ущерб в размере 30 тысяч лари (более 10 тысяч долларов).
Кроме того, из-за того, что трудоспособность истца после полученной травмы была снижена, МВД будет ежемесячно платить истцу 1 155 лари (около 445 долларов), начиная с 21 июня 2019 года до конца жизни. На данный момент решение не вступило в законную силу.
"Вынесенное судом решение по данному делу важно с той точки зрения, что, с одной стороны, был установлен факт применения государством незаконной и непропорциональной силы в отношении истца. Кроме того, в судебной практике Грузии не так много случаев возмещения морального вреда в таком объеме", – отметили в АМЮГ.
В Ассоциации молодых юристов выразили надежду, что, принимая во внимание состояние истца и содержание дела, производство по делу в суде завершится вовремя и истец, с учетом состояния его здоровья, сможет привести решение в исполнение в ближайшее время.
С помощью АМЮГ около 15 человек уже обратились в Тбилисский городской суд с ходатайством о взыскании пособия и возмещении морального вреда со стороны МВД. Среди истцов есть журналисты, которые получили повреждения при исполнении служебных обязанностей, а также случайные прохожие и участники акции.
АМЮГ также обратилась в Европейский суд по правам человека от имени истцов. ЕСПЧ начал рассмотрение дел по существу 7 июня 2021 года. Поданные жалобы включают в себя дела 22 человек, пострадавших во время событий 20-21 июня.