https://sputnik-georgia.ru/20230620/pravitelstvo-gruzii-nachinaet-rabotu-nad-problemami-demografii-278740050.html

Правительство Грузии начинает работу над проблемами демографии

Правительство Грузии начинает работу над проблемами демографии

Власти планируют реализовать мероприятия, которые наиболее приемлемы для Грузии 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T14:05+0400

2023-06-20T14:05+0400

2023-06-20T14:05+0400

грузия

новости

аджария

ираклий гарибашвили

демографическая ситуация в грузии

общество

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ТБИЛИСИ, 20 июн— Sputnik. Рабочая группа, состоящая из заместителей министров, в кратчайшие сроки подготовит конкретный пакет мероприятий для улучшения демографических тенденций в Грузии, сообщили в пресс-службе правительства.Эксперты не раз говорили о том, что в Грузии серьезные демографические проблемы, что вызвано сокращением рождаемости и большой миграцией из страны. Очередное заседание совета, рассматривающего демографические вопросы, прошло во вторник под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Рабочая группа подготовит такой пакет мероприятий, который будет наиболее приемлемым вариантом для страны, отметила она.Члены совета обсудили лучшую международную практику, существующую в этом направлении. Были рассмотрены мероприятия, рекомендации и инициативы, которые содействуют улучшению демографии. А также были обсуждены инициативы, существующие в направлении здравоохранения, трудоустройства, расселения и миграции. На заседании присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, среди них председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, глава департамента по отношениям с регионами Лери Барнабишвили, глава юридического департамента администрации правительства Грузии Софиа Сичинава и директор Национальной службы статистики Гогита Тодрадзе. Демографическое положение в ГрузииСогласно данным Национальной службы статистики, численность населения Грузии по данным на 1 января 2023 года составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В 2022 году зафиксированы отрицательный естественный прирост населения (- 6 799) и отрицательное миграционное сальдо (54 509). Согласно данным "Сакстата", отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии второй год подряд.Доля населения в возрасте 0-14 лет в общей численности населения составляет 20,7 %, доля трудоспособного населения (возрастная группа 15-64 лет) – 63,8 %, а доля населения в возрасте 65 лет и старше – 15,6 %.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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