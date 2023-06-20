https://sputnik-georgia.ru/20230620/stalo-izvestno-kogda-es-predstavit-otchet-po-progressu-gruzii-v-provedenii-reform--278757176.html
Стало известно, когда ЕС представит отчет по прогрессу Грузии в проведении реформ
Стало известно, когда ЕС представит отчет по прогрессу Грузии в проведении реформ
Грузия ждет решения Евросоюза о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в конце года 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T17:48+0400
2023-06-20T17:48+0400
2023-06-20T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Еврокомиссия представит устный отчет о достигнутом Грузией, Украиной и Молдовой прогрессе в плане проведения реформ в рамках неформального министериала Евросоюза, который пройдет в Швеции 21-22 июня, сообщает Первый канал. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Как отметила Росвалл, в ближайшие годы ЕС придется адаптироваться к новой геополитической реальности. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" надеются на объективную оценку Еврокомиссии. Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия до конца июня завершит работу над рекомендациями и примет все необходимые законы. Между тем власти Грузии отмечают, что невыполнимым остается первое условие о снижении поляризации, обвиняя в этом оппозицию. Цель – статус кандидата в ЕС: что сделала Грузия за год и каковы перспективы?>>Ранее в феврале 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, в котором в большинстве сфер работа правительства оценена положительно. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, грузия - ес
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, грузия - ес
Стало известно, когда ЕС представит отчет по прогрессу Грузии в проведении реформ
Грузия ждет решения Евросоюза о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в конце года
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Еврокомиссия представит устный отчет о достигнутом Грузией, Украиной и Молдовой прогрессе в плане проведения реформ в рамках неформального министериала Евросоюза, который пройдет в Швеции 21-22 июня, сообщает Первый канал.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"В условиях конкуренции между могущественными государствами важно укреплять экономическую конкурентоспособность Евросоюза и усиливать его безопасность. В эту задачу также входит расширение Евросоюза", – написала министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл в своем письме по случаю министериала.
Как отметила Росвалл, в ближайшие годы ЕС придется адаптироваться к новой геополитической реальности.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" надеются на объективную оценку Еврокомиссии.
"Мы надеемся, что будут озвучены объективные оценки по каждому тому шагу, который был предпринят нашими властями в направлении евроинтеграции. В том числе, в части выполнения 12 пунктов", – заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Кобахидзе журналистам.
Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия до конца июня завершит работу над рекомендациями и примет все необходимые законы.
Между тем власти Грузии отмечают, что невыполнимым остается первое условие о снижении поляризации, обвиняя в этом оппозицию.
Ранее в феврале 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, в котором в большинстве сфер работа правительства оценена положительно. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.
Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.