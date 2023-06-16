https://sputnik-georgia.ru/20230616/tsel---status-kandidata-v-es-chto-sdelala-gruziya-za-god-i-kakovy-perspektivy-278646996.html

Цель – статус кандидата в ЕС: что сделала Грузия за год и каковы перспективы?

Цель – статус кандидата в ЕС: что сделала Грузия за год и каковы перспективы?

Грузия – ведущий реформатор среди стран "Восточного партнерства", заявил министр иностранных дел в парламенте 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T16:16+0400

2023-06-16T16:16+0400

2023-06-16T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили детально рассказал депутатам парламента, кто и как в течение последнего года работал над выполнением условий Евросоюза, чтобы страна получила статус кандидата, а также об успехах страны и ее поддержке на пути евроинтеграции. Свое выступление в формате "министерского часа" Дарчиашвили начал с благодарности парламенту за плодотворное сотрудничество с министерством иностранных дел. Это сотрудничество, по его словам, дало возможность "в условиях сложнейшей международной среды успешно защитить интересы нашей страны и максимально предотвратить внешние угрозы". Первой темой, которую в своем докладе затронул глава МИД, была интеграция Грузии в Евросоюз. Это, по его словам, является одним из самых актуальных вопросов во внешней политике Грузии на сегодняшний день и одним из ее ключевых приоритетов. Стремление в ЕС прописано в Конституции Грузии. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Дипломаты не должны поддерживать нецензурщину и поляризацию – лидер "Грузинской мечты">>Министр отметил, что Грузия последовательно идет к цели – делает шаги для "достижения максимальной гармонизации с законодательством Евросоюза и максимально высокого уровня институционального сближения". После того, как Грузии поставили условия, незамедлительно началась работа над их выполнением. Делом сразу же занялись партии совместно с экспертами в соответствующих отраслях и с включенностью гражданского общества.Согласно инициативе парламента и при его координации, при участии госведомств и неправительственного сектора работа над приоритетами велась с полным соблюдением принципов инклюзивности и прозрачности.Параллельно с парламентом работа шла и в правительстве. По инициативе и при координации МИД Грузии также в 2022 году была создана межведомственная рабочая группа с участием экспертов, представителей кабинета спикера парламента, отраслевых министерств и администрации правительства. Члены этой межведомственной группы регулярно проводят рабочие встречи в европейских институтах, а также в странах-участницах Евросоюза, в законодательных и исполнительных органах. По словам министра, состоялись очень интересные и основательные обсуждения с партнерами той работы, которую проделывает Грузия на пути в ЕС. Все это, по словам Дарчиашвили, является демонстрацией того, насколько власти Грузии верны поставленным целям. Власти Грузии сделают все возможное – Кобахидзе о получении статуса кандидата в ЕС>>На данном этапе, как отметил министр, Грузия находится в заключительной фазе выполнения 12 приоритетов.Министр подчеркнул, что Грузия заслуживала статуса кандидата на вступление в Евросоюз еще в прошлом году, так как она уже тогда удовлетворяла необходимым условиям. По словам Дарчиашвили, присвоение Грузии статуса "будет еще одним историческим решением, которое формально усилит позиционирование нашей страны на пути членства в Евросоюзе, будет способствовать деполяризации внутри страны и будет важным определяющим фактором в плане укрепления мира и стабильности".Грузия намного опережает Украину и Молдову во всех сферах – Чиковани>>Грузия в течение последнего десятилетия была и сегодня сохраняет за собой статус ведущего реформатора среди стран "Восточного партнерства", существенно опережая остальных участниц этого проекта Евросоюза по качеству законодательного и институционального сближения с законодательством ЕС. "Это подтверждается так называемым аналитическим отчетом, опубликованным 2 февраля текущего года, согласно которому Грузия опережает другие страны по многим параметрам", - заявил Дарчиашвили. Посол ЕС в Грузии поздравил власти с положительным отчетом Еврокомиссии>>В апреле апреля 2023 года Грузия была первой страной среди остальных претендентов, которая в короткие сроки и на высоком уровне подготовила и передала Еврокомиссии отчет с информацией о принятых мерах по законодательному и институциональному сближению с ЕС и соответствующие статистические данные, согласно структуре Копенгагенских критериев вступления в ЕС.По словам министра, этот отчет был подготовлен на высоком уровне так же, как и заполнен опросник на этапе подачи заявки на получение статуса кандидата в ЕС. Соглашение об ассоциации и экономические успехиГлава МИД заявил, что Грузия успешно продолжает выполнять условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое было подписано летом 2014 года. На данном этапе выполнено около 50% обязательств. Кроме того, более чем на 60% выполнены обязательства в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), которое является частью Соглашения об ассоциации. Помимо успешного выполнения условий DCFTA, по словам министра, активно идет рост и оживление экономики Грузии, является беспрецедентным явлением. По его словам, это важнейший фактор на пути членства в ЕС, для интеграции экономики страны в единый рынок Евросоюза. "Мы очень рады, что все мы смогли в течение последнего года сохранить двузначный рост экономики Грузии", - заявил Дарчиашвили.Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составил 10,1% по сравнению с показателем 2021 года. В текущих ценах это 71,8 миллиарда лари (около 24,6 миллиарда долларов), согласно данным Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Визиты и поддержкаМинистр отметил важность четкой и прямой поддержки европейских устремлений Грузии со стороны официальных лиц высокого ранга, представляющих институты Евросоюза и страны-членов ЕС, которые "видны из публичных выступлений и двусторонних встреч". Дарчиашвили выделил посылы, озвученные в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге в апреле 2023 года. В Люксембурге министр провел переговоры с представителями Евросоюза высокого ранга и главами МИД стран-членов. Он подчеркнул, что встреча в подобном формате в повестке дня Совета впервые состоялась для Грузии.Европарламентарии так и не извинились за резолюцию по Саакашвили – Папуашвили>>Особо отметил Дарчиашвили рабочий визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Германию и встречу с канцлером Олафом Шольцем, который, по словам министра, выразил особую поддержку Грузии. Выделил он и поездки Гарибашвили в Брюссель и встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.Кроме того, Дарчиашвили подчеркнул непоколебимую поддержку Европарламента независимости и территориальной целостности Грузии в международно пригнанных границах, что отражено не в одной резолюции этой евроструктуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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