https://sputnik-georgia.ru/20230620/v-odnom-iz-barov-tbilisi-prokhodit-spetsoperatsiya---smi-278766261.html

В одном из баров Тбилиси проходит спецоперация – СМИ

В одном из баров Тбилиси проходит спецоперация – СМИ

По информации других СМИ, есть задержанные – речь идет по меньшей мере о десяти гражданах 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T23:19+0400

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грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Спецоперация проводится в эти минуты в одном из кафе-баров в центре Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". В баре работают сотрудники Главного управления криминальной полиции. По информации других СМИ, есть задержанные. Речь идет по меньшей мере о десяти гражданах. Дело касается вымогательства крупных денежных сумм у туристов и мошеннической схемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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