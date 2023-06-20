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В одном из баров Тбилиси проходит спецоперация – СМИ
В одном из баров Тбилиси проходит спецоперация – СМИ
По информации других СМИ, есть задержанные – речь идет по меньшей мере о десяти гражданах 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T23:19+0400
2023-06-20T23:19+0400
2023-06-21T00:31+0400
грузия
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Спецоперация проводится в эти минуты в одном из кафе-баров в центре Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". В баре работают сотрудники Главного управления криминальной полиции. По информации других СМИ, есть задержанные. Речь идет по меньшей мере о десяти гражданах. Дело касается вымогательства крупных денежных сумм у туристов и мошеннической схемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
В одном из баров Тбилиси проходит спецоперация – СМИ
23:19 20.06.2023 (обновлено: 00:31 21.06.2023)
По информации других СМИ, есть задержанные – речь идет по меньшей мере о десяти гражданах
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Спецоперация проводится в эти минуты в одном из кафе-баров в центре Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
В баре работают сотрудники Главного управления криминальной полиции.
По информации других СМИ, есть задержанные. Речь идет по меньшей мере о десяти гражданах. Дело касается вымогательства крупных денежных сумм у туристов и мошеннической схемы.