https://sputnik-georgia.ru/20230620/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-278725544.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Экспорт составил 2,5 миллиарда долларов, что на 18,6% больше, чем в январе-мае 2022 года 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T09:01+0400

2023-06-20T09:01+0400

2023-06-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2023 года вырос почти на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,5 миллиарда долларов, что на 19,1% больше данных за январь-май 2022 года. Экспорт составил 2,5 миллиарда долларов. Это на 18,6% больше, чем в январе-мае 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 3,4 миллиарда долларов, что почти на 19,5% больше аналогичного показателя за пять месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-мае 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 316,2%, воды, в том числе минеральной и газированной – 96,2% и спиртных напитков – на 71%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – почти на 70%, азотных удобрений – на 44%, а также медных руд и концентратов – на 32,2% и лекарств – на 4%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – на 85,4%, табачных изделий – на 78,3%, грузовых авто – на 60,5%, а также тракторов – на 59,3%. С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов – на 49%, нефти и нефтепродуктов – на 13,4%, а также вычислительных машин и их блоков – на 7,5%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-мае 2023 года составил 1,2 миллиарда долларов, что составляет 14,3% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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