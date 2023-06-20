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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт составил 2,5 миллиарда долларов, что на 18,6% больше, чем в январе-мае 2022 года 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T09:01+0400
2023-06-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2023 года вырос почти на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,5 миллиарда долларов, что на 19,1% больше данных за январь-май 2022 года. Экспорт составил 2,5 миллиарда долларов. Это на 18,6% больше, чем в январе-мае 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 3,4 миллиарда долларов, что почти на 19,5% больше аналогичного показателя за пять месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-мае 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 316,2%, воды, в том числе минеральной и газированной – 96,2% и спиртных напитков – на 71%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – почти на 70%, азотных удобрений – на 44%, а также медных руд и концентратов – на 32,2% и лекарств – на 4%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – на 85,4%, табачных изделий – на 78,3%, грузовых авто – на 60,5%, а также тракторов – на 59,3%. С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов – на 49%, нефти и нефтепродуктов – на 13,4%, а также вычислительных машин и их блоков – на 7,5%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-мае 2023 года составил 1,2 миллиарда долларов, что составляет 14,3% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

09:01 20.06.2023
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - торговые суда на разгрузке
Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 2,5 миллиарда долларов, что на 18,6% больше, чем в январе-мае 2022 года
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2023 года вырос почти на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,5 миллиарда долларов, что на 19,1% больше данных за январь-май 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-май 2023 года

Показатель

Объем млн долларов

Рост, %

Экспорт

2 502,9

18,6

Импорт

5 859,7

19,1

Всего

8 362,6

18,9

Экспорт составил 2,5 миллиарда долларов. Это на 18,6% больше, чем в январе-мае 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 3,4 миллиарда долларов, что почти на 19,5% больше аналогичного показателя за пять месяцев 2022 года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-май 2023 год

Товары

Объем млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

795,0

316,2

Медные руды и концентраты

315,7

-32,2

Вино

103,5

29,7

Ферросплавы

86,5

-69,7

Азотные удобрения

85,6

-44,0

В январе-мае 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 316,2%, воды, в том числе минеральной и газированной – 96,2% и спиртных напитков – на 71%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – почти на 70%, азотных удобрений – на 44%, а также медных руд и концентратов – на 32,2% и лекарств – на 4%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-май 2023 год

Товары

Объем млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 015,0

85,4

Нефтепродукты

399,8

-13,4

Газ

264,6

19,6

Лекарства

216,2

38,6

Медные руды и концентраты

176,0

-49,0

За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – на 85,4%, табачных изделий – на 78,3%, грузовых авто – на 60,5%, а также тракторов – на 59,3%.
С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов – на 49%, нефти и нефтепродуктов – на 13,4%, а также вычислительных машин и их блоков – на 7,5%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-мае 2023 года составил 1,2 миллиарда долларов, что составляет 14,3% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-мае 2023 года

Страна

Объем млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

1 194,9

15,7

Россия

1 059,9

38,4

Китай

623,3

-20,5

Азербайджан

612,0

13,2

США

610,3

22,5

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.
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