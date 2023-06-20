https://sputnik-georgia.ru/20230620/zriteley-deustche-welle-znakomyat-s-turisticheskim-potentsialom-adzharii-278748946.html
Зрителей Deustche Welle знакомят с туристическим потенциалом Аджарии
Зрителей Deustche Welle знакомят с туристическим потенциалом Аджарии
В этом году Аджарию уже посетили журналисты из Сербии, Кореи, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Польши, Израиля и Турции 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T19:34+0400
2023-06-20T19:34+0400
2023-06-20T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Зрители телекомпании Deustche Welle знакомятся с имиджевыми видеороликами о регионе Аджария, сообщили в пресс-службе Департамента туризма и курортов региона. Телевизионная кампания включает видеоролики о морских и горных туристических продуктах региона. С ними ознакомятся миллионы зрителей в около 195 странах мира. Впервые Батуми как многообразное турнаправление появился в эфире данной телекомпании в 2018 году. С тех пор департамент туризма и курортов Аджарии ежегодно осуществляет телевизионные рекламные кампании о турпродуктах региона в эфире Deustche Welle и других международных каналов. Специалисты проверили качество морской воды в Аджарии >>Популяризация региона активно идет в целевых странах, отмечают в ведомстве. С этой целью и для привлечения иностранных туристов в Аджарию активно приезжают иностранные журналисты и представители турагентств. В этом году Аджарию уже посетили журналисты из Сербии, Кореи, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Польши, Израиля, Турции. В 2022 году Батуми посетили около 500 журналистов, блогеров и представителей турагентств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, аджария, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
туризм, грузия, новости, аджария, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
Зрителей Deustche Welle знакомят с туристическим потенциалом Аджарии
В этом году Аджарию уже посетили журналисты из Сербии, Кореи, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Польши, Израиля и Турции
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Зрители телекомпании Deustche Welle знакомятся с имиджевыми видеороликами о регионе Аджария, сообщили в пресс-службе Департамента туризма и курортов региона.
Телевизионная кампания включает видеоролики о морских и горных туристических продуктах региона. С ними ознакомятся миллионы зрителей в около 195 странах мира.
Впервые Батуми как многообразное турнаправление появился в эфире данной телекомпании в 2018 году. С тех пор департамент туризма и курортов Аджарии ежегодно осуществляет телевизионные рекламные кампании о турпродуктах региона в эфире Deustche Welle и других международных каналов.
Популяризация региона активно идет в целевых странах, отмечают в ведомстве. С этой целью и для привлечения иностранных туристов в Аджарию активно приезжают иностранные журналисты и представители турагентств.
В этом году Аджарию уже посетили журналисты из Сербии, Кореи, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Польши, Израиля, Турции. В 2022 году Батуми посетили около 500 журналистов, блогеров и представителей турагентств.