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Специалисты проверили качество морской воды в Аджарии

Специалисты проверили качество морской воды в Аджарии

Самый лучший показатель качества воды зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури-Зеленый мыс 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T18:48+0400

2023-06-19T18:48+0400

2023-06-19T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам, сообщает пресс-служба аджарского правительства. Исследования прошли в рамках программы мониторинга качественных показателей морской воды. Были взяты образцы воды в семи точках Сарпи-Чолоки: центральный пляж Батуми, территория, прилегающая к аквапарку, Квариати, Сарпи, центральный пляж Кобулети, территория, прилегающая к Бобоквати, и Зеленый мыс. Исследования показали, что на всем периметре качество морской воды в рамках допустимой нормы. Более того, оно улучшено по сравнению с прошлым годом. Туристический сезон 2023 в Батуми открывается – спасатели готовы >>Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури-Зеленый мыс. Исследования прошли по следующим показателям: бактерии группы кишечных палочек, лактозоположительные кишечные палочки, энтерококки, колифаги, сальмонеллез. Образцы берут в радиусе 50 метров от берега. Летний туристический сезон официально открылся в Аджарии 4 июня, и в этом году в регионе ожидают более 4 миллионов посетителей. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капнистави и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагеря и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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