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Что происходит в Киноцентре Грузии – заявление Минкультуры

Что происходит в Киноцентре Грузии – заявление Минкультуры

Некоторые представители Киноцентра опротестовывают назначение нового руководителя 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T10:43+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Заявления о том, что реформа в Национальном центре кинематографии Грузии направлена на усиление цензуры, кажутся несерьезными, говорится в заявлении Минкультуры Грузии. Решение министра культуры Грузии назначить Кобу Хубуния и. о. директора и финансовым управляющим Киноцентра вызвало критику со стороны некоторых представителей киноиндустрии. Хубуния занимал руководящую должность в системе пробации при Минюсте, когда ведомство возглавляла Цулукиани. По мнению недовольных назначением и начавшейся реформой, это может привести к цензуре в кинопроизводстве. Как отмечают в ведомстве, недовольство и заявления отдельных граждан – часть ангажированного политического процесса, а также шаг, направленный против грузинского кино, который спланировали в офисе оппозиционной политической группы. По информации Минкультуры, реорганизация киноцентра, объявленная 10 июня 2023 года, завершится 12 июля и может считаться первым шагом системной реформы. "Целью данной реорганизации является оздоровление/упрощение существующих менеджментских и бюрократических процессов киноцентра с учетом интересов киноискусствоведов и кинематографа, а также проведение реформы, конкретное содержание которой должна определить рабочая группа в составе лиц, заинтересованных в деле", – говорится в заявлении. "Чрезмерный ажиотаж" – в "Грузинской мечте" прокомментировали события вокруг Киноцентра >>Что касается назначения на пост и. о. директора Киноцентра Кобы Хубуния, то ,как отмечается в заявлении, это было сделано в процессе реорганизации, которая является важной предпосылкой будущей реформы. "Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии решило попросить господина Кобу Хубуния, начальника экономического отдела министерства, технически выполнить обязанности директора Киноцентра в качестве временного администратора. Следует отметить, что отрицательные эпитеты ни в адрес министерства, ни в адрес министра, ни в адрес Кобы Хубуния не станут препятствием для вышеописанной реформы", – говорится в заявлении. В заявлении также отмечается, что Коба Хубуния по образованию экономист. Что касается увольнения с должности директора Киноцентра Гаги Чхеидзе, то, как отмечается в заявлении, оно было связано с рядом нарушений, полный список которых был опубликован еще 15 марта 2022 года, а до этого отчет аудита был направлен в Генеральную прокуратуру для принятия дальнейших мер. Кроме того, в целях исправления недостатков, выявленных в результате проверки, и недопущения их в будущем, ревизионный отдел вынес 18 рекомендаций Киноцентру. Однако за последний год руководство Киноцентра четыре раза обращалось в министерство с просьбой представить план мероприятий и продлить сроки их реализации. "В настоящее время остаются невыполненными семь важных рекомендаций. Показательно, что часть невыполненных рекомендаций касается кадрового состава экспертных комиссий, критериев отбора членов комиссий и их объективной оценки. Тема незавершенных фильмов также должна стать предметом отдельного и открытого обсуждения", – говорится в заявлении. По информации Минкультуры, только с 2019 года по первый квартал 2021 года было приостановлено 22 фильма. В процессе реорганизации все работники, занятые в киноцентре, зачислены в штат до 12 июля текущего года, и хотя часть из них не исполняет свои обязанности, все они получают соответствующую заработную плату, говорится в заявлении. Сотрудники Национального киноцентра требуют приостановить процесс реорганизации до тех пор, пока группа профессионалов киноиндустрии не выберет нового директора на справедливой, прозрачной и конкурентной основе. Представители отрасли создали соответствующую петицию. Ранее 18 марта 2022 года с должности директора киноцентра был уволен Гага Чхеидзе, после чего в киноцентре началась реорганизация. Национальный центр кинематографии был создан в 2001 году. Основная цель Киноцентра – развитие грузинского кино, обеспечение государственной поддержки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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