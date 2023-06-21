https://sputnik-georgia.ru/20230621/departament-turizma-adzharii-otchitalsya-o-rastuschey-dinamike-vizitov-v-region-278821430.html

Департамент туризма Аджарии отчитался о растущей динамике визитов в регион

Департамент туризма Аджарии отчитался о растущей динамике визитов в регион

Летний туристический сезон официально открылся в Аджарии 3 июня и в этом году в регионе ожидают более 4 миллионов посетителей 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T20:40+0400

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2023-06-21T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Аджарию в первом квартале 2023 года выросло в два раза по сравнению с январем-мартом 2022 года и составило 333,8 тысячи, по сравнению с 2019 годом рост составил 33%, заявила глава департамента туризма и курортов Аджарии Тинатин Зоидзе. Зоидзе выступила с отчетом о деятельности Департамента на Финансово-бюджетном комитете в Верховном Совете Аджарии. Она рассказала о предпринимаемых мерах в направлении популяризации региона, развития туристских продуктов и улучшения услуг. По словам Зоидзе, 2023 год отличается успехами и растущей статистикой в ​​регионе. Количество направлений и международных визитов также увеличилось в аэропорту Батуми, как и число полетов. "Грузия – рай приключений": Daily Beast о турпотенциале страны >>По данным за пять месяцев 2023 года было выполнено 711 международных рейсов, что на 1,14% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (в январе-мае 2022 года – 703 рейса), а по сравнению с данными 2019 года (598 рейсов) – это рост на 19%. По имеющимся данным, частота международных рейсов, запланированных на июнь, составляет 360 рейсов в 12 стран, что на 42% больше, чем в прошлом году. Как заявила Зоидзе, в 2023 году Батуми является местом проведения многих международных мероприятий, что положительно сказывается на увеличении числа туристов в регионе и позиционировании положительного имиджа курортного города. Летний туристический сезон официально открылся в Аджарии 4 июня и в этом году в регионе ожидают более 4 миллионов посетителей. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капнистави и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, турлагеря и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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