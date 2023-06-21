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"Грузия – рай приключений": Daily Beast о турпотенциале страны

"Грузия – рай приключений": Daily Beast о турпотенциале страны

Грузия – одно из самых крутых приключенческих туристических направлений Европы, пишет СМИ 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T14:28+0400

2023-06-21T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Американское издание Daily Beast опубликовало статью под названием "Грузия – рай приключений", в которой рассказывается о самых привлекательных морских и горных курортах страны. Для написания репортажа о Грузии журналист издания Бенджамин Кемпер путешествовал по стране по приглашению грузинской Национальной администрации туризма. В материале говорится, что Грузия размером с американский штат Южная Каролина является одним из самых крутых приключенческих туристических направлений Европы, хотя об этом мало кто говорит. В частности, журналист детально рассказывает о местах рафтинга на реках Риони, Мтквари и Арагви. В статье отмечено, что после рафтинга в этих местах можно насладиться вкуснейшими грузинскими блюдами. Кемпер также рассказывает о Мартвильском каньоне, охраняемых территориях Боржоми-Харагаули, походных тропинках и местах наблюдения за птицами. "Осенью Грузия является хозяйкой удивительного зрелища природы. В этот период птицы улетают в Африку. В августе-октябре они находятся на Кавказе, затем с целью размножения и поисков пищи летят в теплые климатические места, а весной возвращаются обратно. В этот период в Грузии можно увидеть более 400 разновидностей птиц", – говорится в статье. В центр внимания журналиста также попали край Тушети, Национальный парк Вашловани, многовековая традиция виноделия и горные курорты Грузии. Автор сравнивает Грузию со Швейцарией и отмечает, что там, к примеру, однодневный абонемент на горнолыжный курорт стоит около ста долларов, а в Гудаури – 27 долларов. К слову, в социальных сетях у портала Daily Beast насчитывается более четырех миллионов подписчиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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