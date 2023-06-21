"Грузия – рай приключений": Daily Beast о турпотенциале страны
14:28 21.06.2023 (обновлено: 15:15 21.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerЗимний курорт Гудаури. Туристы и отдыхающие катаются на лыжах
© photo: Sputnik / Stringer
Грузия – одно из самых крутых приключенческих туристических направлений Европы, пишет СМИ
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Американское издание Daily Beast опубликовало статью под названием "Грузия – рай приключений", в которой рассказывается о самых привлекательных морских и горных курортах страны.
Для написания репортажа о Грузии журналист издания Бенджамин Кемпер путешествовал по стране по приглашению грузинской Национальной администрации туризма.
"По Грузии я путешествую почти 10 лет: пишу репортажи о древних традициях вина, античных городах, но больше всего меня привлекло приключенческое направление Грузии. За один день здесь можно покататься на скутере на Черном море, на второй день спуститься с гор на лыжах", – пишет журналист.
В материале говорится, что Грузия размером с американский штат Южная Каролина является одним из самых крутых приключенческих туристических направлений Европы, хотя об этом мало кто говорит.
© IRF Euro Rafting Championships / Российская команда на чемпионате Европы по рафтингу в Боржомском ущелье
Российская команда на чемпионате Европы по рафтингу в Боржомском ущелье
© IRF Euro Rafting Championships /
В частности, журналист детально рассказывает о местах рафтинга на реках Риони, Мтквари и Арагви. В статье отмечено, что после рафтинга в этих местах можно насладиться вкуснейшими грузинскими блюдами.
Кемпер также рассказывает о Мартвильском каньоне, охраняемых территориях Боржоми-Харагаули, походных тропинках и местах наблюдения за птицами.
© photo: Martvili Canyon / FB / Мартвильский каньон
Мартвильский каньон
© photo: Martvili Canyon / FB /
"Осенью Грузия является хозяйкой удивительного зрелища природы. В этот период птицы улетают в Африку. В августе-октябре они находятся на Кавказе, затем с целью размножения и поисков пищи летят в теплые климатические места, а весной возвращаются обратно. В этот период в Грузии можно увидеть более 400 разновидностей птиц", – говорится в статье.
В центр внимания журналиста также попали край Тушети, Национальный парк Вашловани, многовековая традиция виноделия и горные курорты Грузии.
© photo: Sputnik / StringerРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме "Вакирелеби"
© photo: Sputnik / Stringer
Автор сравнивает Грузию со Швейцарией и отмечает, что там, к примеру, однодневный абонемент на горнолыжный курорт стоит около ста долларов, а в Гудаури – 27 долларов.
"Это касается и авиабилетов, когда вы хотите отдохнуть на горнолыжных курортах по приемлемой цене, Грузия каждый раз лучше Альп. Я не знаю, что вы хотите есть после катания на лыжах, но швейцарскому плавленому сыру и картофелю лично я предпочитаю хачапури, лаваш, хинкали и кабаби", – пишет Кемпер.
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