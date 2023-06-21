https://sputnik-georgia.ru/20230621/gruzinskie-kompanii-budut-vnedryat-standarty-korporativnoy-ustoychivosti-278769208.html
Грузинские компании будут внедрять стандарты корпоративной устойчивости
Грузинские компании будут внедрять стандарты корпоративной устойчивости
Документ направлен на углубление отношений стратегического партнерства, что в свою очередь обеспечивает установление стандартов корпоративной устойчивости в... 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T07:01+0400
2023-06-21T07:01+0400
2023-06-21T07:58+0400
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новости
экономика
бизнес-ассоциация грузии
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Бизнес-ассоциация Грузии (БАГ) и Грузинская сеть Глобального договора ООН подписали меморандум о сотрудничестве, который будет способствовать установлению стандартов корпоративной устойчивости, говорится в сообщении на сайте БАГ. Подписи под меморандумом поставили директор БАГ Леван Вепхвадзе и исполнительный директор Сети Глобального договора ООН в Грузии Саломе Зурабишвили. По его словам, Бизнес-ассоциация Грузии приветствует такое сотрудничество с местными и международными партнерами, которое ориентировано на реализацию общих видений и задач. По информации БАГ, документ направлен на углубление отношений стратегического партнерства, что в свою очередь обеспечивает установление стандартов корпоративной устойчивости в компаниях-членах ассоциации и сотрудничество между сторонами в направлении содействия достижению целей устойчивого развития ООН. На основании меморандума бизнес-ассоциация и Грузинская сеть Глобального договора ООН будут работать и разрабатывать механизмы поддержки для реализации взаимовыгодных мероприятий по продвижению корпоративной устойчивости в рамках своих обязанностей. Бизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии улучшился >>Корпоративная устойчивость – это подход, который создает долгосрочную ценность для заинтересованных сторон путем реализации бизнес-стратегии, учитывающей все аспекты того, как бизнес работает в этической, социальной, экологической, культурной и экономической сферах. Глобальный договор ООН – крупнейшая в мире инициатива в области корпоративной устойчивости, объединяющая более 22 тысяч участников из более чем 160 стран мира. Миссия организации заключается в создании устойчивой и инклюзивной глобальной экономики для людей, общества и рынков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, бизнес-ассоциация грузии
грузия, новости, экономика, бизнес-ассоциация грузии
Грузинские компании будут внедрять стандарты корпоративной устойчивости
07:01 21.06.2023 (обновлено: 07:58 21.06.2023)
Документ направлен на углубление отношений стратегического партнерства, что в свою очередь обеспечивает установление стандартов корпоративной устойчивости в компаниях-членах ассоциации
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Бизнес-ассоциация Грузии (БАГ) и Грузинская сеть Глобального договора ООН подписали меморандум о сотрудничестве, который будет способствовать установлению стандартов корпоративной устойчивости, говорится в сообщении на сайте БАГ.
Подписи под меморандумом поставили директор БАГ Леван Вепхвадзе и исполнительный директор Сети Глобального договора ООН в Грузии Саломе Зурабишвили.
"Меморандум способствует усилению компонента корпоративной устойчивости в компаниях-членах ассоциации, и мы надеемся, что наше сотрудничество с грузинской сетью Глобального договора ООН будет продуктивным", – сказал исполнительный директор БАГ Леван Вепхвадзе.
По его словам, Бизнес-ассоциация Грузии приветствует такое сотрудничество с местными и международными партнерами, которое ориентировано на реализацию общих видений и задач.
По информации БАГ, документ направлен на углубление отношений стратегического партнерства, что в свою очередь обеспечивает установление стандартов корпоративной устойчивости в компаниях-членах ассоциации и сотрудничество между сторонами в направлении содействия достижению целей устойчивого развития ООН.
На основании меморандума бизнес-ассоциация и Грузинская сеть Глобального договора ООН будут работать и разрабатывать механизмы поддержки для реализации взаимовыгодных мероприятий по продвижению корпоративной устойчивости в рамках своих обязанностей.
Корпоративная устойчивость – это подход, который создает долгосрочную ценность для заинтересованных сторон путем реализации бизнес-стратегии, учитывающей все аспекты того, как бизнес работает в этической, социальной, экологической, культурной и экономической сферах.
Глобальный договор ООН – крупнейшая в мире инициатива в области корпоративной устойчивости, объединяющая более 22 тысяч участников из более чем 160 стран мира. Миссия организации заключается в создании устойчивой и инклюзивной глобальной экономики для людей, общества и рынков.