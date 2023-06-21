https://sputnik-georgia.ru/20230621/kak-adzhariya-menyaetsya-v-turisticheskom-plane-i-kakie-servisy-gotovit-gostyam-regiona-278823462.html

Как Аджария меняется в туристическом плане и какие сервисы готовит гостям региона?

Как Аджария меняется в туристическом плане и какие сервисы готовит гостям региона?

Аджария – традиционное и популярное место летнего отдыха в Грузии 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T22:20+0400

2023-06-21T22:20+0400

2023-06-21T22:20+0400

туризм

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тинатин зоидзе

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Развитие новых туристических продуктов активно идет в горной Аджарии: улучшаются и расширяются сервисы для жителей, гостей и визитеров региона, заявила глава Департамента туризма и курортов Аджарии Тинатин Зоидзе.Зоидзе выступила с отчетом о деятельности Департамента на Финансово-бюджетном комитете в Верховном Совете Аджарии. Она рассказала о предпринимаемых мерах в направлении популяризации региона, развития туристских продуктов и улучшения услуг.Почему первозданную красоту Грузии туристы ищут на ее болотах >>В частности, в Кобулети на торфяных болотах Испани (30 км от Батуми) на данный момент идет обустройство соответствующей инфраструктуры и адаптированных с окружающей средой туристических тропинок. В селах Сахалвашо и Чаквистави обновлены платформы наблюдения за птицами. В Чаквистави также обустроено пространство для пикника и установлены качели. В Хелвачаури идет обустройство тропинок, ведущих к водопаду Мирвети. В селе Капнистави создан экстремальный туристический продукт – каньонинг с использованием различной техники преодоления сложного водно-скального рельефа (скалолазание, спуск по веревке, прыжки в воду, плавание). В рамках проекта этносела вместе с министерством финансов и экономики идет обустройство туристической инфраструктуры в Мачахела – уже открыт центр визитеров этносела Мачахела. В Кеда появятся новые территории для пикника. Появилась тропинка, ведущая к водопаду Дандало, которую уже внесли в турмаршруты. Инфраструктура для проведения пикника устроена и на горах Наконагвари и Милиси. Для любителей спортивного туризма задействована горная велотропинка Кавиани. В Шуахеви открыты и принимают визитеров туристические убежища Джвариминдори – установлены душевые, пространства для разжигания костров и места для ночевок. В ущелье Чвана министерство финансов и экономики Аджарии выделило 10 млн лари (3,8 млн долларов) для обустройства туристической инфраструктуры. Приблизительно такая же сумма будет потрачена на обустройство самого длинного в Европе двуполостного зиплайна на горе Чирухи. В Хуло продолжается строительство тропинки, ведущей к крепости Хихани. В Горджоми начались работы по обустройству конной инфраструктуры. В ущелье Учхо появились станции каньонинга – проведены тропинки, переподготовлены специалисты, оснащены спецформами. Во всех районах Аджарии идет обустройство новых зон для пикника, а также маркировка новых горно-велосипедных тропинок. Параллельно проводятся такие мероприятия, как "Фестиваль лета", фестиваль сельского туризма "Гандагана", международный фестиваль наблюдения за птицами. В этом году впервые в Батуми прошла генеральная ассамблея сельского туризма, в рамках которой состоялась международная конференция сельского туризма. С целью популяризации аджарской кухни, ее традиций и ритуалов вышли в свет два издания: "Кулинарный путеводитель Аджарии" и "Народные традиции и ритуалы в Аджарии". До конца года к этим книгам добавятся путеводители об отраслях промысла, о море Аджарии и рыбах, обитающих во внутренних водах региона. Аджария – традиционное и популярное место летнего отдыха в Грузии – официально открыла летний сезон 3 июня и в этом году в регионе ожидают более 4 миллионов посетителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, туризм в грузии, гастрономический туризм, горный туризм, сельский туризм, аджария, батуми, общество, грузия, тинатин зоидзе