Как Аджария меняется в туристическом плане и какие сервисы готовит гостям региона?
© Ajara Tourism DepartmentКаньон Капнистави (регион Аджария)
© Ajara Tourism Department
Аджария – традиционное и популярное место летнего отдыха в Грузии
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Развитие новых туристических продуктов активно идет в горной Аджарии: улучшаются и расширяются сервисы для жителей, гостей и визитеров региона, заявила глава Департамента туризма и курортов Аджарии Тинатин Зоидзе.
Зоидзе выступила с отчетом о деятельности Департамента на Финансово-бюджетном комитете в Верховном Совете Аджарии. Она рассказала о предпринимаемых мерах в направлении популяризации региона, развития туристских продуктов и улучшения услуг.
В частности, в Кобулети на торфяных болотах Испани (30 км от Батуми) на данный момент идет обустройство соответствующей инфраструктуры и адаптированных с окружающей средой туристических тропинок.
© Ajara Tourism DepartmentНаблюдение за перелетными птицами в Аджарии
Наблюдение за перелетными птицами в Аджарии
© Ajara Tourism Department
В селах Сахалвашо и Чаквистави обновлены платформы наблюдения за птицами. В Чаквистави также обустроено пространство для пикника и установлены качели. В Хелвачаури идет обустройство тропинок, ведущих к водопаду Мирвети.
В селе Капнистави создан экстремальный туристический продукт – каньонинг с использованием различной техники преодоления сложного водно-скального рельефа (скалолазание, спуск по веревке, прыжки в воду, плавание).
© Ajara Tourism DepartmentКаньон Капнистави (регион Аджария)
Каньон Капнистави (регион Аджария)
© Ajara Tourism Department
В рамках проекта этносела вместе с министерством финансов и экономики идет обустройство туристической инфраструктуры в Мачахела – уже открыт центр визитеров этносела Мачахела.
В Кеда появятся новые территории для пикника. Появилась тропинка, ведущая к водопаду Дандало, которую уже внесли в турмаршруты. Инфраструктура для проведения пикника устроена и на горах Наконагвари и Милиси.
© Ajara Tourism DepartmentНовые зоны для пикника в Аджарии – Шуахеви и Кеда
Новые зоны для пикника в Аджарии – Шуахеви и Кеда
© Ajara Tourism Department
Для любителей спортивного туризма задействована горная велотропинка Кавиани. В Шуахеви открыты и принимают визитеров туристические убежища Джвариминдори – установлены душевые, пространства для разжигания костров и места для ночевок.
В ущелье Чвана министерство финансов и экономики Аджарии выделило 10 млн лари (3,8 млн долларов) для обустройства туристической инфраструктуры. Приблизительно такая же сумма будет потрачена на обустройство самого длинного в Европе двуполостного зиплайна на горе Чирухи.
© photo: Zurab Pataradze / FB / Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе на территории средневековой крепости Хихани
Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе на территории средневековой крепости Хихани
В Хуло продолжается строительство тропинки, ведущей к крепости Хихани. В Горджоми начались работы по обустройству конной инфраструктуры.
В ущелье Учхо появились станции каньонинга – проведены тропинки, переподготовлены специалисты, оснащены спецформами. Во всех районах Аджарии идет обустройство новых зон для пикника, а также маркировка новых горно-велосипедных тропинок.
Параллельно проводятся такие мероприятия, как "Фестиваль лета", фестиваль сельского туризма "Гандагана", международный фестиваль наблюдения за птицами.
В этом году впервые в Батуми прошла генеральная ассамблея сельского туризма, в рамках которой состоялась международная конференция сельского туризма.
© photo: courtesy of Funicular ComplexАджарский хачапури
Аджарский хачапури
© photo: courtesy of Funicular Complex
С целью популяризации аджарской кухни, ее традиций и ритуалов вышли в свет два издания: "Кулинарный путеводитель Аджарии" и "Народные традиции и ритуалы в Аджарии".
До конца года к этим книгам добавятся путеводители об отраслях промысла, о море Аджарии и рыбах, обитающих во внутренних водах региона.
Аджария – традиционное и популярное место летнего отдыха в Грузии – официально открыла летний сезон 3 июня и в этом году в регионе ожидают более 4 миллионов посетителей.