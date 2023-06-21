https://sputnik-georgia.ru/20230621/kaladze-prizval-biznesmenov-ne-shumet-v-tbilisi-278785775.html

Каладзе призвал бизнесменов не шуметь в Тбилиси

Каладзе призвал бизнесменов не шуметь в Тбилиси

Мэр поручил руководителю муниципальной инспекции ужесточить мониторинг для решения этой проблемы 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T15:30+0400

2023-06-21T15:30+0400

2023-06-21T15:30+0400

шум

каха каладзе

тбилиси

грузия

новости

общество

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/03/277319985_338:0:1190:479_1920x0_80_0_0_ea24390d02db27163363adfcbd902210.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил представителям бизнес сектора о правилах шума и призвал не превышать допустимые в столице нормы.В Грузии в 2017 году вступил в силу технический регламент "О нормах акустического шума в жилых домах и общественных/публичных учреждениях", который определяет допустимые нормы шума в Грузии. Мэр поручил руководителю муниципальной инспекции ужесточить мониторинг для решения этой проблемы. "Я хочу попросить и призвать представителей бизнес сектора, кого касаются эти правила, соблюдать существующие нормы и не превышать допустимые нормы… Мы всячески содействуем бизнесу, помогаем им, но мы не должны забывать и о населении", – отметил он. Допустимые нормы шумаСогласно закону, в жилых домах допустимая норма шума днем – максимум 35 децибел, а вечером и ночью – 30 децибел. В гостиницах, гостевых домах и мотелях днем – 40 децибел, а вечером и ночью – 35. Допустимая норма шума в палатах реабилитации и лечения в стационарных медицинских учреждениях днем составляет 35 децибел, ночью – 30 децибел, а вот в лечебных кабинетах максимальный уровень шума не должен превышать 40 децибел круглосуточно. В ресторанах, барах и кафе днем и ночью максимальная норма шума не должна превышать 55 децибел. Такая же норма шума установлена для торговых объектов и приемных. В зрительных и концертных залах, а также сакральных местах допустимая норма шума – 30 децибел, а в учебных учреждениях и читальных залах – 35 децибел. В спортивных залах и бассейнах максимальный уровень шума допускается до 40 децибел. В офисах меньше 100 квадратных метров норма шума также не должна превышать 40 децибел, а вот в офисах большее 100 квадратных метров – 45 децибел. В комнатах совещаний допустимая норма шума составляет 35 децибел. Также регламент установил норму шума рядом с различными зданиями. Так, допустимая норма рядом с невысокими домами, медучреждениями и учреждениями соцобслуживания днем составляет 50 децибел, вечером – 45 децибел, а ночью – 40 децибел. А вот рядом с многоэтажными домами высотой более 6 этажей, культурными, образовательными и научными учреждениями – днем 55 децибел, вечером – 50 децибел, а ночью – 45 децибел. Спецоперация в Тбилиси: задержаны восемь человек >>На территориях рядом с гостиницами, спортивными и общественными организациями допустимая норма шума составляет 60 децибел днем, 55 децибел в вечерние часы и 50 децибел ночью. За нарушение норм шума в первый раз последует предупреждение. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 150 лари (более 57 долларов) в случае физического лица и 500 лари (192 доллара) в случае юридического лица. Каждый последующий случай будет караться штрафом в двойном размере. Помимо этого, в ночные часы запрещено также использование пиротехники, за исключением праздников: Новый год, Новый год по старому стилю, 9 Апреля и День независимости Грузии. Нарушителям грозит штраф в размере 150 лари в случае физического лица и 500 лари в случае юридического. При повторном нарушении штраф увеличится вдвое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

шум, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, бизнес