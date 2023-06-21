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Спецоперация в Тбилиси: задержаны восемь человек
Спецоперация в Тбилиси: задержаны восемь человек
В Грузии борются с мошенническими схемами, действующими против туристов 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T10:02+0400
2023-06-21T10:02+0400
2023-06-21T10:06+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские правоохранители минувшей ночью провели в Тбилиси спецоперацию, в ходе которой были задержаны восемь человек по обвинению в вымогательстве крупных денежных сумм у туристов и создании мошеннической схемы.Как передает телеканал "Рустави-2", спецоперация прошла одновременно в нескольких заведениях, в том числе в баре на улице Костава в центре столицы.Официальное заявление и детальную информацию в связи со спецоперацией МВД Грузии обещает распространить позже. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Спецоперация в Тбилиси: задержаны восемь человек
10:02 21.06.2023 (обновлено: 10:06 21.06.2023)
В Грузии борются с мошенническими схемами, действующими против туристов
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские правоохранители минувшей ночью провели в Тбилиси спецоперацию, в ходе которой были задержаны восемь человек по обвинению в вымогательстве крупных денежных сумм у туристов и создании мошеннической схемы.
Как передает телеканал "Рустави-2
", спецоперация прошла одновременно в нескольких заведениях, в том числе в баре на улице Костава в центре столицы.
Официальное заявление и детальную информацию в связи со спецоперацией МВД Грузии обещает распространить позже.