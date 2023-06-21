https://sputnik-georgia.ru/20230621/spetsoperatsiya-v-tbilisi-zaderzhany-vosem-chelovek-278771311.html

Спецоперация в Тбилиси: задержаны восемь человек

Спецоперация в Тбилиси: задержаны восемь человек

В Грузии борются с мошенническими схемами, действующими против туристов 21.06.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские правоохранители минувшей ночью провели в Тбилиси спецоперацию, в ходе которой были задержаны восемь человек по обвинению в вымогательстве крупных денежных сумм у туристов и создании мошеннической схемы.Как передает телеканал "Рустави-2", спецоперация прошла одновременно в нескольких заведениях, в том числе в баре на улице Костава в центре столицы.Официальное заявление и детальную информацию в связи со спецоперацией МВД Грузии обещает распространить позже. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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