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Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует в Грузии – расписание матчей

Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует в Грузии – расписание матчей

Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми 21.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Самое значимое для Грузии спортивное событие года – молодежный чемпионат Европы по футболу стартует 21 июня, матчи пройдут одновременно в нескольких городах Грузии и Румынии. Молодежная сборная Грузии начала подготовку к чемпионату Европы 10 июня, а 21 июня откроет групповой этап турнира матчем против Португалии. Расписание встреч группового этапа: 21 июня, среда 22 июня, четверг 24 июня, суббота 25 июня, воскресенье 27 июня, вторник 28 июня, среда Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, румыния, батуми, тбилиси, динамо арена