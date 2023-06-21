Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует в Грузии – расписание матчей
© photo: Sputnik / Murad OrujovФутбол. Бакинский клуб "Нефтчи" и тбилисское "Динамо"
© photo: Sputnik / Murad Orujov
Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Самое значимое для Грузии спортивное событие года – молодежный чемпионат Европы по футболу стартует 21 июня, матчи пройдут одновременно в нескольких городах Грузии и Румынии.
Молодежная сборная Грузии начала подготовку к чемпионату Европы 10 июня, а 21 июня откроет групповой этап турнира матчем против Португалии.
Группа A: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды.
Группа B: Румыния, Испания, Украина, Хорватия
Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль
Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.
Расписание встреч группового этапа:
21 июня, среда
Грузия – Португалия. "Динамо Арена", 20:00
Бельгия – Нидерланды. Стадион имени Месхи, 20:00
Румыния – Испания. Румыния, 22:45
Украина – Хорватия. Румыния, 20:00
22 июня, четверг
Чехия – Англия. Батуми, 20:00
Германия – Израиль. Кутаиси, 20:00
Норвегия – Швейцария. Румыния, 20:00
Франция – Италия. Румыния, 22:45
24 июня, суббота
Грузия – Бельгия. "Динамо Арена", 20:00
Португалия – Нидерланды. Стадион имени Месхи, 20:00
Румыния – Украина. Румыния, 20:00
Испания – Хорватия. Румыния, 22:45
25 июня, воскресенье
Чехия – Германия. Батуми, 20:00
Англия – Израиль. Кутаиси, 20:00
Норвегия – Франция. Румыния, 22:45
Швейцария – Италия. Румыния, 20:00
27 июня, вторник
Нидерланды – Грузия. Динамо Арена, 20:00
Португалия – Бельгия. Стадион имени Месхи, 20:00
Испания – Украина. Румыния, 22:45
Хорватия – Румыния. Румыния, 22:45
28 июня, среда
Израиль – Чехия. Кутаиси, 20:00
Англия – Германия. Батуми, 20:00
Италия – Норвегия. Румыния, 22:45
Швейцария – Франция. Румыния, 22:45
Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.