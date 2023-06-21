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Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует в Грузии – расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует в Грузии – расписание матчей
Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми 21.06.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Самое значимое для Грузии спортивное событие года – молодежный чемпионат Европы по футболу стартует 21 июня, матчи пройдут одновременно в нескольких городах Грузии и Румынии. Молодежная сборная Грузии начала подготовку к чемпионату Европы 10 июня, а 21 июня откроет групповой этап турнира матчем против Португалии. Расписание встреч группового этапа: 21 июня, среда 22 июня, четверг 24 июня, суббота 25 июня, воскресенье 27 июня, вторник 28 июня, среда Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, румыния, батуми, тбилиси, динамо арена
спорт, грузия, новости, румыния, батуми, тбилиси, динамо арена

Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует в Грузии – расписание матчей

11:01 21.06.2023
© photo: Sputnik / Murad OrujovФутбол. Бакинский клуб "Нефтчи" и тбилисское "Динамо"
Футбол. Бакинский клуб Нефтчи и тбилисское Динамо - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2023
© photo: Sputnik / Murad Orujov
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Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Самое значимое для Грузии спортивное событие года – молодежный чемпионат Европы по футболу стартует 21 июня, матчи пройдут одновременно в нескольких городах Грузии и Румынии.
Молодежная сборная Грузии начала подготовку к чемпионату Европы 10 июня, а 21 июня откроет групповой этап турнира матчем против Португалии.
Группа A: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды.
Группа B: Румыния, Испания, Украина, Хорватия
Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль
Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.
Расписание встреч группового этапа:
21 июня, среда
Грузия – Португалия. "Динамо Арена", 20:00
Бельгия – Нидерланды. Стадион имени Месхи, 20:00
Румыния – Испания. Румыния, 22:45
Украина – Хорватия. Румыния, 20:00
22 июня, четверг
Чехия – Англия. Батуми, 20:00
Германия – Израиль. Кутаиси, 20:00
Норвегия – Швейцария. Румыния, 20:00
Франция – Италия. Румыния, 22:45
24 июня, суббота
Грузия – Бельгия. "Динамо Арена", 20:00
Португалия – Нидерланды. Стадион имени Месхи, 20:00
Румыния – Украина. Румыния, 20:00
Испания – Хорватия. Румыния, 22:45
25 июня, воскресенье
Чехия – Германия. Батуми, 20:00
Англия – Израиль. Кутаиси, 20:00
Норвегия – Франция. Румыния, 22:45
Швейцария – Италия. Румыния, 20:00
27 июня, вторник
Нидерланды – Грузия. Динамо Арена, 20:00
Португалия – Бельгия. Стадион имени Месхи, 20:00
Испания – Украина. Румыния, 22:45
Хорватия – Румыния. Румыния, 22:45
28 июня, среда
Израиль – Чехия. Кутаиси, 20:00
Англия – Германия. Батуми, 20:00
Италия – Норвегия. Румыния, 22:45
Швейцария – Франция. Румыния, 22:45
Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.
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