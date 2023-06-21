https://sputnik-georgia.ru/20230621/moshenniki-v-tbilisi-vymogali-dengi-u-turistov-v-nochnom-klube--zayavlenie-mvd-278817845.html

Мошенники вымогали деньги у туристов в ночном клубе в Тбилиси – заявление МВД

Мошенники вымогали деньги у туристов в ночном клубе в Тбилиси – заявление МВД

Таксисты по предварительному сговору с владельцами клуба доставляли туристов в конкретный бар, где их вынуждали переплачивать 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T17:56+0400

2023-06-21T17:56+0400

2023-06-21T18:03+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Полиция задержала восемь человек по обвинению в вымогательстве больших денежных сумм у туристов при помощи мошеннической схемы в одном из ночных клубов Тбилиси, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Среди задержанных владельцы и работники ночного клуба, а также трое таксистов. Возраст задержанных от 24 до 55 лет. Один из них был судим в прошлом. Следствие установило, что у владельцев одного из ночных клубов для получения материальной выгоды была договоренность с тремя таксистами, которые привозили туристов в конкретный бар. Спецоперация в Тбилиси: задержаны восемь человек>>С помощью сотрудников бара клиентов вынуждали платить сумму, которая не соответствовала их реальному заказу и обслуживанию. Так, к туристам подсаживались девушки, которые заказывали дорогие напитки, находясь за их столом, а заказанную продукцию вписывали в чеки потерпевших. В том случае, если иностранцы отказывались платить по счету, к ним применялись психологическое давление и угрозы. В результате следственных мероприятий, проведенных полицией, виновные были задержаны в Тбилиси на основании постановления судьи. Оперативно-розыскные мероприятия были проведены совместно с Генеральной прокуратурой. Следствие ведется по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц" УК Грузии. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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