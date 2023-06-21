https://sputnik-georgia.ru/20230621/nadeemsya-ot-gruzii-etogo-ne-potrebuyut---kobakhidze-o-lgbt-propagande-sredi-detey--278823279.html

Надеемся от Грузии этого не потребуют – Кобахидзе о ЛГБТ-пропаганде среди детей

Надеемся от Грузии этого не потребуют – Кобахидзе о ЛГБТ-пропаганде среди детей

Вопрос ЛГБТ-пропаганды стал актуальным в Грузии после того, как в детском меню McDonald's появилась подарочная книга об Элтоне Джоне 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T20:20+0400

2023-06-21T20:20+0400

2023-06-21T20:33+0400

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mcdonald's

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. ЛГБТ-пропаганда пользуется очень большой поддержкой, надеемся, что от Грузии этого не потребуют, так как это неприемлемо, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. О том, что в детском меню McDonald's Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, стало известно 12 июня. Автор призывает передать книгу другому, и тем самым "подарить жизнь читателю". К концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов. Вчера в Эстонии легализовали однополые браки, и за этим последовали очень громкие оценки со стороны конкретных государств, отметил он.ЛГБТ-пропаганда McDonald's аморальная – премьер Грузии>>Политик привел статистику, согласно которой в США 20% населения в возрасте от 18 до 25 лет – ЛГБТ-лица, во Франции – 22%, и страны, где этот показатель еще выше, отметил он.Сама по себе ЛГБТ-пропаганда среди детей неприемлема и бороться с ней нужно в правовом поле. По его словам, книга с рассказом о жизни и избраннике Элтона Джона не имеет ничего общего с его творчеством и концертной деятельностью. "Мы не отказываемся от Элтона Джона. Элтон Джон – выдающийся творец, деятель искусства. Мы очень уважаем его как деятеля искусства. Как связаны брошюра и концерт?.. Речь о том, что в брошюру прокралась ЛГБТ-пропаганда, была конкретная запись, содержащая ЛГБТ-пропаганду", – заявил Кобахидзе. При этом политик заявил, что и сам готов пойти на концерт британского музыканта и готов призывать к этому других. Ранее с критикой по поводу появления книги об однополой семье британского певца Элтона Джона выступила Патриархия Грузии, а также мэр Тбилиси Кахи Каладзе. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал это аморальным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, элтон джон, mcdonald's, грузинская мечта