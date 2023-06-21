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Несчастный случай на перевале Рикоти – погиб рабочий
Несчастный случай на перевале Рикоти – погиб рабочий
По словам очевидцев, мужчину унесло течением к селу Шроша 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T18:44+0400
2023-06-21T18:44+0400
2023-06-21T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Тело мужчины средних лет обнаружили в реке у села Шроша на западе Грузии после 24-часового поиска, сообщает телеканал "Рустави 2". По имеющейся информации, мужчина накануне упал с моста в реку. Он работал на строительстве автомагистрали через перевал Рикоти. По словам очевидцев, мужчину унесло течением, и он был замечен в районе поселка Шроша, примерно в 5 километрах от места падения. По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Несчастный случай на перевале Рикоти – погиб рабочий
18:44 21.06.2023 (обновлено: 19:59 21.06.2023)
По словам очевидцев, мужчину унесло течением к селу Шроша
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Тело мужчины средних лет обнаружили в реке у села Шроша на западе Грузии после 24-часового поиска, сообщает телеканал "Рустави 2".
По имеющейся информации
, мужчина накануне упал с моста в реку. Он работал на строительстве автомагистрали через перевал Рикоти.
По словам очевидцев, мужчину унесло течением, и он был замечен в районе поселка Шроша, примерно в 5 километрах от места падения.
По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ".
Преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности.