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"Отказ будет стратегической ошибкой Запада" – премьер Грузии о статусе кандидата в ЕС
"Отказ будет стратегической ошибкой Запада" – премьер Грузии о статусе кандидата в ЕС
Грузинская сторона спокойно ожидает решения Еврокомиссии, отметил премьер 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T13:39+0400
2023-06-21T13:39+0400
2023-06-21T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Запад допустит стратегическую ошибку, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Он добавил, что на сегодняшний день ситуация в мире непроста и происходящие в мире события изменили мировой порядок."В такой ситуации я им сказал, что выделять Грузию будет стратегической ошибкой Запада и это не входит ни в интересы Запада, ни в наши интересы", – заявил премьер.Народ и власти Грузии заслуживают статуса кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты">>Кроме того, как отметил Гарибашвили, если европейские друзья хотят завершить поляризацию в Грузии, то они обязательно должны присвоить стране статус кандидата, поскольку, по словам премьера, это является одним из главных предметов спекуляции и источником поляризации. "И если страна получит статус кандидата, то это автоматически как минимум сократит вдвое уровень поляризации", – подчеркнул Гарибашвили. По словам главы грузинского правительства, на текущей неделе Еврокомиссия представит отчет по Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, молдова, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта
политика, грузия, новости, тбилиси, украина, молдова, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта
"Отказ будет стратегической ошибкой Запада" – премьер Грузии о статусе кандидата в ЕС
13:39 21.06.2023 (обновлено: 14:21 21.06.2023)
Грузинская сторона спокойно ожидает решения Еврокомиссии, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Запад допустит стратегическую ошибку, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Мы должны спокойно дождаться решения Еврокомиссии", – сказал премьер в беседе с журналистами.
Он добавил, что на сегодняшний день ситуация в мире непроста и происходящие в мире события изменили мировой порядок.
"В такой ситуации я им сказал, что выделять Грузию будет стратегической ошибкой Запада и это не входит ни в интересы Запада, ни в наши интересы", – заявил премьер.
Кроме того, как отметил Гарибашвили, если европейские друзья хотят завершить поляризацию в Грузии, то они обязательно должны присвоить стране статус кандидата, поскольку, по словам премьера, это является одним из главных предметов спекуляции и источником поляризации.
"И если страна получит статус кандидата, то это автоматически как минимум сократит вдвое уровень поляризации", – подчеркнул Гарибашвили.
По словам главы грузинского правительства, на текущей неделе Еврокомиссия представит отчет по Грузии.
"Это не будет публичной информацией, но, наверное, информация станет доступной и для нас в том числе. Но в конечном итоге в октябре Еврокомиссия должна представить рекомендацию Европейскому совету – дать или нет Грузии статус. Я настроен довольно оптимистически", – подчеркнул премьер.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.
Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.