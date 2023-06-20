https://sputnik-georgia.ru/20230620/narod-i-vlasti-gruzii-zasluzhivayut-status-kandidata-v-es--lider-gruzinskoy-mechty-278761453.html
Народ и власти Грузии заслуживают статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"
Народ и власти Грузии заслуживают статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"
Страна заслуживала этот статус и в июле прошлого года и заслуживает в этом, заявил председатель правящей партии 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T21:01+0400
2023-06-20T21:01+0400
2023-06-20T21:01+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Статус кандидата на вступление в ЕС заслуживает как грузинский народ, так и избранные народом власти страны, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. При этом Кобахидзе отметил, что правящая команда никогда не делала антизападных заявлений. "Безусловно, иногда нам приходилась делать оценки в связи с необъективными заявлениями, но это не антизападная риторика. Наша риторика прогрузинская, прозападная, и мы всегда следуем этой линии", – отметил он. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. Цель – статус кандидата в ЕС: что сделала Грузия за год и каковы перспективы? >>Часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Власти Грузии сделают все возможное – Кобахидзе о получении статуса кандидата в ЕС>>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия, грузия - ес
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия, грузия - ес
Народ и власти Грузии заслуживают статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"
Страна заслуживала этот статус и в июле прошлого года и заслуживает в этом, заявил председатель правящей партии
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Статус кандидата на вступление в ЕС заслуживает как грузинский народ, так и избранные народом власти страны, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Мы добросовестно выполнили 12 пунктов, этот процесс завершится в конце этого месяца, и, безусловно, мы заслуживаем статус кандидата. Мы заслуживали и в июле прошлого года и заслуживаем в этом. Этот статус заслуживает как народ, так и власть, которую избрал этот народ", – заявил Кобахидзе журналистам.
При этом Кобахидзе отметил, что правящая команда никогда не делала антизападных заявлений.
"Безусловно, иногда нам приходилась делать оценки в связи с необъективными заявлениями, но это не антизападная риторика. Наша риторика прогрузинская, прозападная, и мы всегда следуем этой линии", – отметил он.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
Часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.
Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.