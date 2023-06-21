https://sputnik-georgia.ru/20230621/poiski-propavshego-u-titanika-batiskafa-zapasov-vozdukha-ostalos-na-30-chasov-278774364.html

Поиски пропавшего у "Титаника" батискафа: запасов воздуха осталось на 30 часов

Поиски пропавшего у "Титаника" батискафа: запасов воздуха осталось на 30 часов

Если с аппаратом все в порядке и он работает, то запас возудха закончится в 14:30 (тбл) в четверг 21.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Исчезнувший с радаров в Атлантическом океане батискаф "Титан" находится под водой уже более двух суток, его поиски продолжаются — на данный момент запасов воздуха осталось на около 30 часов.Пропажу батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник", 19 июня подтвердила OceanGate Expeditions. На батискафе находятся 5 человек. Изначально в батискафе был запас воздуха на четверо суток (96 часов). Застрял в обломках "Титаника": что произошло с батискафом в Атлантическом океане? >>Т. е., согласно данным Береговой охраны США, воздух в батискафе, если с аппаратом все в порядке и он работает, закончится в 14:30 (тбл) в четверг.Что касается личности пассажиров, то, как сообщили СМИ, на борту подводного аппарата могут быть Как проходят поиски батискафа?В поисково-спасательной операции, которая развернулась примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США, участвует сразу несколько стран. В частности, американцы выделили военно-транспортный C-170, Канада – противолодочный P8 Poseidon и исследовательское судно Polar Prince. Французский институт исследований моря направил свой корабль Atlante к месту исчезновения. Минобороны Британии выразило готовность "при необходимости" оказать помощь.Тайны со дна океана. Уцелевшие вещи с легендарного "Титаника" – фото >>По данным береговой охраны США, поисковая операция охватила почти 26 тысяч квадратных километров. Как отметила британская газета Guardian, "Титан" будет "трудно обнаружить" в таком обширном районе океана. СМИ также не исключают возможности пожара на батискафе, так как воздух в подводных аппаратах, как правило, обогащен кислородом, что делает пожары там особенно опасными. Американская газета Washington Post пишет, что "неспокойное море и клубящийся туман усложнили поиски" во вторник. Ранее сообщалось, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, но береговая охрана США этого не подтвердила. Также телеканал CNN сообщал, что поисковые экипажи каждые полчаса слышали звуки, похожие на стук.Проблемы с батискафомНа днях стало известно, что пилот OceanGate Дэвид Лохридж неоднократно предупреждал компанию о рисках использования батискафов "Титан", в связи с чем и был уволен, сообщил NBC со ссылкой на судебные документы. Как сообщают журналисты, еще пять лет назад специалист не раз говорил руководству, что оболочка батискафов "Титан" не была достаточно протестирована на безопасность (особенно во время погружения на глубину 4 000 метров). Отмечается, что Лохриджа уволили после того, как он заявил компании, что она подвергнет клиентов опасности. По его словам, OceanGate также отказалась платить дополнительные деньги за установление иллюминатора, который можно было бы безопасно использовать на глубине.Цена 10-дневного путешествия к обломкам "Титаника", которые лежат на глубине 3,8 километра в 600 километрах от побережья канадского Ньюфаундленда, составляет около 250 тысяч долларов. На сайте компании говорится, что погружения проводятся третий год подряд.Руины "Титаника", затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, обнаружили лишь в 1985 году. Всего на борту лайнера, совершавшего свой первый рейс из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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