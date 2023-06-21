https://sputnik-georgia.ru/20230621/sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrala-portugaliyu-v-molodezhnom-chempionate-evropy-278827932.html

Сборная Грузии по футболу обыграла Португалию на молодежном чемпионате Европы

Сборная Грузии по футболу обыграла Португалию на молодежном чемпионате Европы

Счет был открыт на 37 минуте в пользу сборной Грузии 21.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Абсолютное преимущество во всех компонентах и организованная игра в защите – сборная Грузии в первом матче группового этапа молодежного чемпионата Европы в родных стенах обыграла команду Португалии (2:0).Счет на 37 минуте открыл 21-летний динамовец из Тбилиси Гегоргий Гагуа после блестящей голевой передачи Георгия Цитаишвили.Уже в дополнительное время и вновь с подачи Цитаишвили отличился 21-летний игрок московского "Динамо" Саба Сазонов - счет стал 2:0.Во втором тайме сборная Грузии остро атаковала. Одна из таких атак привела к красной карточке в составе португальцев. Судья удалил Томаса Араужо на 76-й минуте. Гости доигрывали в меньшинстве. Счет на табло до конца второго тайма так и не изменился - 2:0.Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует в Грузии – расписание матчей>>Еще один матч группы А между командами Бельгии и Голландии завершился вничью -0:0. Таким образом, сборная Грузии стала лидером группы после первого круга.Следующий матч грузинской команде предстоит сыграть против Бельгии на "Динамо Арене" 24 июня. Начало игры в 20:00 по тбилисскому времени.Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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