https://sputnik-georgia.ru/20230621/sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrala-portugaliyu-v-molodezhnom-chempionate-evropy-278827932.html
Сборная Грузии по футболу обыграла Португалию на молодежном чемпионате Европы
Сборная Грузии по футболу обыграла Португалию на молодежном чемпионате Европы
Счет был открыт на 37 минуте в пользу сборной Грузии 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T22:06+0400
2023-06-21T22:06+0400
2023-06-21T22:44+0400
спорт
грузия
новости
португалия
молодежный чемпионат европы по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278828352_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_225695bd75c38155817bc414de8b340d.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Абсолютное преимущество во всех компонентах и организованная игра в защите – сборная Грузии в первом матче группового этапа молодежного чемпионата Европы в родных стенах обыграла команду Португалии (2:0).Счет на 37 минуте открыл 21-летний динамовец из Тбилиси Гегоргий Гагуа после блестящей голевой передачи Георгия Цитаишвили.Уже в дополнительное время и вновь с подачи Цитаишвили отличился 21-летний игрок московского "Динамо" Саба Сазонов - счет стал 2:0.Во втором тайме сборная Грузии остро атаковала. Одна из таких атак привела к красной карточке в составе португальцев. Судья удалил Томаса Араужо на 76-й минуте. Гости доигрывали в меньшинстве. Счет на табло до конца второго тайма так и не изменился - 2:0.Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует в Грузии – расписание матчей>>Еще один матч группы А между командами Бельгии и Голландии завершился вничью -0:0. Таким образом, сборная Грузии стала лидером группы после первого круга.Следующий матч грузинской команде предстоит сыграть против Бельгии на "Динамо Арене" 24 июня. Начало игры в 20:00 по тбилисскому времени.Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
португалия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278828352_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_480baf1c10a87c1edf9b6287fb6261a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, португалия, молодежный чемпионат европы по футболу
спорт, грузия, новости, португалия, молодежный чемпионат европы по футболу
Сборная Грузии по футболу обыграла Португалию на молодежном чемпионате Европы
22:06 21.06.2023 (обновлено: 22:44 21.06.2023)
Счет был открыт на 37 минуте в пользу сборной Грузии
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Абсолютное преимущество во всех компонентах и организованная игра в защите – сборная Грузии в первом матче группового этапа молодежного чемпионата Европы в родных стенах обыграла команду Португалии (2:0).
Счет на 37 минуте открыл 21-летний динамовец из Тбилиси Гегоргий Гагуа после блестящей голевой передачи Георгия Цитаишвили.
Уже в дополнительное время и вновь с подачи Цитаишвили отличился 21-летний игрок московского "Динамо" Саба Сазонов - счет стал 2:0.
Во втором тайме сборная Грузии остро атаковала. Одна из таких атак привела к красной карточке в составе португальцев. Судья удалил Томаса Араужо на 76-й минуте. Гости доигрывали в меньшинстве. Счет на табло до конца второго тайма так и не изменился - 2:0.
Еще один матч группы А между командами Бельгии и Голландии завершился вничью -0:0. Таким образом, сборная Грузии стала лидером группы после первого круга.
Следующий матч грузинской команде предстоит сыграть против Бельгии на "Динамо Арене" 24 июня. Начало игры в 20:00 по тбилисскому времени.
Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.