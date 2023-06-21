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"Шоу, маскарад и цирк" – премьер Грузии о поведении Саакашвили

"Шоу, маскарад и цирк" – премьер Грузии о поведении Саакашвили

Страсбургский суд положил конец этому маскараду, считает премьер 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T13:09+0400

2023-06-21T13:09+0400

2023-06-21T13:27+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал поведение экс-президента Михаила Саакашвили после его заключения под стражу маскарадом, шоу и цирком. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. На своей странице в соцсети 16 июня он написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно. Как отметил премьер, это была игра и спекуляция, которые завершились после решения Европейского суда по правам человека. В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. "После того, как он получил окончательный отказ от Страсбургского суда, чтобы завершить эти симуляции, он решил, что с ним все в порядке. Думаю, вопросов больше не осталось ни для кого в стране и за ее пределами. Думаю, что его лоббисты и европейские политики, защищавшие его выступление, должны извиниться за ущерб, нанесенный нашему государству и обществу. Страсбургский суд дал честный и четкий ответ на эту большую грязную кампанию, положив конец этому маскараду", – сказал глава правительства. Как подчеркнул Гарибашвили, Саакашвили никогда не уходил из грузинской политики, даже после его заявления на одном из судебных процессов, что он является гражданином Украины, будет говорить на украинском языке и требует переводчика. "Я думаю, что мир не видел большую деградацию и падение грузинского политика, тем более бывшего президента", – заявил Гарибашвили. Саакашвили – заключенный Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять основанную им крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", так как является гражданином Украины. Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. Саакашвили и планы "Нацдвижения" создать коалицию – реакция оппозиции и "Грузинской мечты">>Нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил, что роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной и не исключил, что он будет представлен на пост главы грузинского правительства. В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии. Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, украина, тбилиси, ираклий гарибашвили, варшава, михаил саакашвили, леван хабеишвили, европейский суд по правам человека, еспч, возвращение и арест саакашвили