https://sputnik-georgia.ru/20230619/saakashvili-i-plany-natsdvizheniya-sozdat-koalitsiyu--reaktsiya-oppozitsii-i-gruzinskoy-mechty-278711424.html

Саакашвили и планы "Нацдвижения" создать коалицию – реакция оппозиции и "Грузинской мечты"

Саакашвили и планы "Нацдвижения" создать коалицию – реакция оппозиции и "Грузинской мечты"

Призыв лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии к объединению мелких политических образований стал более актуальным после заявления Михаила Саакашвили 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T16:16+0400

2023-06-19T16:16+0400

2023-06-19T16:38+0400

политика

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264636551_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_cfd1a59e96b42983eaad9a842b47833d.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Инициатива крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" объединить вокруг себя мелкие политические партии и заявление осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о возвращении в грузинскую политику вызвали неоднозначную реакцию. Готовность к сотрудничеству с мелкими политическими силами председатель "Нацдвижения", которое в свое время основал Саакашвили, Леван Хабеишвили озвучил еще две недели назад. Уже сегодня Хабеишвили отмечает, что в ближайшем будущем общественность увидит "то объединение, то большое единство", которое произойдет вокруг "Национального движения". Именно с призыва к объединению всех национальных и европейских сил Грузии, и в первую очередь "Нацдвижения", осужденный экс-президент на прошлой неделе анонсировал свое активное возвращение в грузинскую политику. Реакция оппозиции Не рассматривали и не планируют рассматривать вопрос объединения с "Нацдвижением" представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию"."Некачественный "фейк пиар" – в "Грузинской мечте" оценили планы Саакашвили>> Что касается вопроса активного возвращения Саакашвили в грузинскую политику, то, по словам депутата от партии "За Грузию" Михаила Даушвили, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начала предвыборную кампанию и, как видно, начала с выздоровления Саакашвили. Сотрудничать с "Национальным движением" не намерены и члены оппозиционной партии "Гирчи". При этом, как отметил оппозиционер, фактор Саакашвили, безусловно, будет решающим в этой ситуации. Между тем готовность к сотрудничеству со всеми прозападными силами выразил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. "Мы будем сотрудничать со всеми прозападными силами на парламентских выборах 2024 года в различных формах, с разных углов. Наша красная линия – пророссийские силы, также для нас красной линией является вредитель всех вредителей – "Грузинская мечта". Соответственно, с остальными нам придется сотрудничать с каких-то сторон", – заявил Вашадзе. Что думают в "Грузинской мечте"В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напоминают, что это не первый случай, когда "Нацдвижение" объединяет вокруг себя оппозиционные партии. По его словам, эти люди не могут предложить обществу ничего нового, кроме как в разных ипостасях предложить Саакашвили нашим избирателям, а затем стоять за его спиной и пытаться достичь хоть какого-то минимального электорального успеха. Исходя из сегодняшней реальности, оппозиции не существует, оппозиция уничтожена, и все это последствия их действий, заявил генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Самое главное и важное, что у власти, у правящей партии есть наибольшее количество сторонников и это команда, которая сохранила в стране мир и спокойствие. "Безусловно, мы должны еще больше усилить это направление", – подчеркнул Каладзе. Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики. Президент Грузии объяснила, почему не помилует Саакашвили>>Однако в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять партию "Нацдвижение", так как является гражданином УкраиныПарламентские выборы 2024 Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости