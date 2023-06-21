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Умер грузинский вице-полковник, которого ударила молния
Умер грузинский вице-полковник, которого ударила молния
Медики больше недели боролись за жизнь грузинского военнослужащего 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T11:21+0400
2023-06-21T11:21+0400
2023-06-21T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Вице-полковник Годердзи Апрасидзе, которого ударила молния, скончался в клинике, сообщает "ТВ Пирвели". Вице-полковника Апрасидзе ударило молнией на полигоне Орфоло на прошлой неделе, когда он проводил плановое полевое учение. Сначала пострадавшего госпитализировали в клинику Ахалцихе, а оттуда – в Тбилиси. Его состояние было тяжелым, и он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Ранее глава Ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе заявил, что пациент получил после удара молнией довольно серьезную травму. У него были ожоги на груди и конечностях 3-4 степени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, ахалцихе, гуга кашибадзе
новости, грузия, происшествия, тбилиси, ахалцихе, гуга кашибадзе
Умер грузинский вице-полковник, которого ударила молния
11:21 21.06.2023 (обновлено: 11:51 21.06.2023)
Медики больше недели боролись за жизнь грузинского военнослужащего
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik.
Вице-полковник Годердзи Апрасидзе, которого ударила молния, скончался в клинике, сообщает "ТВ Пирвели
".
Вице-полковника Апрасидзе ударило молнией на полигоне Орфоло на прошлой неделе, когда он проводил плановое полевое учение. Сначала пострадавшего госпитализировали в клинику Ахалцихе, а оттуда – в Тбилиси. Его состояние было тяжелым, и он был подключен к аппарату искусственного дыхания.
Ранее глава Ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе заявил, что пациент получил после удара молнией довольно серьезную травму. У него были ожоги на груди и конечностях 3-4 степени.