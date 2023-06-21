https://sputnik-georgia.ru/20230621/umer-gruzinskiy-vitse-polkovnik-kotorogo-udarila-molniya--278773087.html

Умер грузинский вице-полковник, которого ударила молния

Умер грузинский вице-полковник, которого ударила молния

Медики больше недели боролись за жизнь грузинского военнослужащего 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T11:21+0400

2023-06-21T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Вице-полковник Годердзи Апрасидзе, которого ударила молния, скончался в клинике, сообщает "ТВ Пирвели". Вице-полковника Апрасидзе ударило молнией на полигоне Орфоло на прошлой неделе, когда он проводил плановое полевое учение. Сначала пострадавшего госпитализировали в клинику Ахалцихе, а оттуда – в Тбилиси. Его состояние было тяжелым, и он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Ранее глава Ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе заявил, что пациент получил после удара молнией довольно серьезную травму. У него были ожоги на груди и конечностях 3-4 степени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, тбилиси, ахалцихе, гуга кашибадзе