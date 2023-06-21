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В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2023 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2023 года
Наибольший рост в январе-марте 2023 года показали сферы информации и коммуникаций, административная деятельность, а также искусство, развлечения и отдых 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T09:01+0400
2023-06-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 7,7% по сравнению с январем-мартом 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). В текущих ценах ВВП в первом квартале 2023 года составил 16,5 миллиарда лари (6,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 6,8%, а ВВП на душу населения составил 4,4 тысячи лари (1,7 тысячи долларов). Какие сферы экономики растут Наибольший рост в январе-марте 2023 года показали сферы информации и коммуникаций, административная деятельность, а также искусство, развлечения и отдых. Спад наблюдался в здравоохранении, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях, сфере недвижимости, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2023 года

09:01 21.06.2023
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - Мейдан и Шардена, уличные часы
Вид на город Тбилиси - Мейдан и Шардена, уличные часы - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Наибольший рост в январе-марте 2023 года показали сферы информации и коммуникаций, административная деятельность, а также искусство, развлечения и отдых
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 7,7% по сравнению с январем-мартом 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
В текущих ценах ВВП в первом квартале 2023 года составил 16,5 миллиарда лари (6,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 6,8%, а ВВП на душу населения составил 4,4 тысячи лари (1,7 тысячи долларов).

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в январе-марте 2023 года показали сферы информации и коммуникаций, административная деятельность, а также искусство, развлечения и отдых.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в первом квартале 2023 года

Сфера экономики

Рост,%

Информация и коммуникации

44,2

Административная деятельность

32,9

Искусство, развлечения и отдых

17,2

Проживание и доставка еды

15,7

Строительство

15,1

Спад наблюдался в здравоохранении, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях, сфере недвижимости, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в первом квартале 20

Сфера экономики

Рост,%

Торговля

14,4

Операции с недвижимым имуществом

12,0

Перерабатывающая промышленность

9,3

Госуправление

7,9

Строительство

6,5

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