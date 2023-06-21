https://sputnik-georgia.ru/20230621/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-pervyy-kvartal-2023-goda-278769356.html

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2023 года

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2023 года

Наибольший рост в январе-марте 2023 года показали сферы информации и коммуникаций, административная деятельность, а также искусство, развлечения и отдых 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T09:01+0400

2023-06-21T09:01+0400

2023-06-21T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 7,7% по сравнению с январем-мартом 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). В текущих ценах ВВП в первом квартале 2023 года составил 16,5 миллиарда лари (6,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 6,8%, а ВВП на душу населения составил 4,4 тысячи лари (1,7 тысячи долларов). Какие сферы экономики растут Наибольший рост в январе-марте 2023 года показали сферы информации и коммуникаций, административная деятельность, а также искусство, развлечения и отдых. Спад наблюдался в здравоохранении, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях, сфере недвижимости, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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