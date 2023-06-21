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В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2023 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2023 года
Наибольший рост в январе-марте 2023 года показали сферы информации и коммуникаций, административная деятельность, а также искусство, развлечения и отдых 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T09:01+0400
2023-06-21T09:01+0400
2023-06-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 7,7% по сравнению с январем-мартом 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). В текущих ценах ВВП в первом квартале 2023 года составил 16,5 миллиарда лари (6,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 6,8%, а ВВП на душу населения составил 4,4 тысячи лари (1,7 тысячи долларов). Какие сферы экономики растут Наибольший рост в январе-марте 2023 года показали сферы информации и коммуникаций, административная деятельность, а также искусство, развлечения и отдых. Спад наблюдался в здравоохранении, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях, сфере недвижимости, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2023 года
Наибольший рост в январе-марте 2023 года показали сферы информации и коммуникаций, административная деятельность, а также искусство, развлечения и отдых
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 7,7% по сравнению с январем-мартом 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
В текущих ценах ВВП в первом квартале 2023 года составил 16,5 миллиарда лари (6,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 6,8%, а ВВП на душу населения составил 4,4 тысячи лари (1,7 тысячи долларов).
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в январе-марте 2023 года показали сферы информации и коммуникаций, административная деятельность, а также искусство, развлечения и отдых.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в первом квартале 2023 года
Сфера экономики
Рост,%
Информация и коммуникации
44,2
Административная деятельность
32,9
Искусство, развлечения и отдых
17,2
Проживание и доставка еды
15,7
Строительство
15,1
Спад наблюдался в здравоохранении, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях, сфере недвижимости, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в первом квартале 20
Сфера экономики
Рост,%
Торговля
14,4
Операции с недвижимым имуществом
12,0
Перерабатывающая промышленность
9,3
Госуправление
7,9
Строительство
6,5