https://sputnik-georgia.ru/20230621/verkhniy-lars-fury-iz-armenii-imeyut-prioritet-pri-oformlenii--zamnachalnika-posta-278822673.html

"Верхний Ларс": фуры из Армении имеют приоритет при оформлении – замначальника поста

"Верхний Ларс": фуры из Армении имеют приоритет при оформлении – замначальника поста

Общее количество полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией увеличилось до 39 21.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузовые машины из Армении проходят оформление на таможенном пункте на КПП "Верхний Ларс" в приоритетном порядке, заявил заместитель начальника таможенного поста Георгий Цегоев.Общее количество полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией увеличилось до 39. Врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов положительно оценил модернизацию "Верхнего Ларса", отметив, что "пробок нет, обочины свободны, таможни все работают".Для армянских грузовых машин предусмотрено еще 100 мест на "Южных воротах", отметил он. "Где также можно провести полную таможенную операцию", – добавил собеседник агентства.Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс >>Ранее в мае текущего года к 25 полосам движения добавилось 11 новых, а к 15 июня запущено еще три полосы. Таким образом, общее количество работающих полос составило 39. При этом одна полоса будет в резерве и позволит обеспечить перевозку стройматериалов для завершения других строительных работ, в том числе по благоустройству на пункте пропуска (они продлятся до конца года).ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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