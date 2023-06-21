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"Верхний Ларс" установил рекорд после запуска новых полос – ФТС России
"Верхний Ларс" установил рекорд после запуска новых полос – ФТС России
Общее количество полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией увеличилось до 39 21.06.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Таможенники на пункте пропуска "Верхний Ларс" 19 июня установили рекорд, оформив в обоих направлениях 1 322 большегруза, что на 15% больше среднесуточного количества, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС). После запуска 15 июня 2023 года дополнительных линий контроля для грузового транспорта (до 39 полос) ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысяч грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи. "Верхний Ларс" – неотъемлемая часть коридора "Север-Юг", и стратегическая задача правительства развивать этот коридор, заявил Давыдов. Каждую минуту границу на въезд и выезд здесь пересекают по одному легковому, а каждые две минуты – по одному грузовому транспортному средству, отметил он.В увеличении пропускной способности "Верхнего Ларса" заинтересованы многие страны, в том числе Грузия, Армения и Турция, отметив, что для грузов из Армении действую особые условия.Как отметил Давыдов, в прошлом году за 5,5 месяца в регионе деятельности Северо-Кавказского таможенного управления таможенниками в обе стороны было обработано 5,6 млн тонн грузов. В этом году – уже 7,8 млн тонн. Давыдов посетил 21 июня пункт пропуска "Верхний Ларс" (МАПП) в ходе рабочего визита в Северную Осетию.Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс>>На сегодняшний день на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная и 24 – для легковых автомобилей.По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, верхний ларс, армения
"Верхний Ларс" установил рекорд после запуска новых полос – ФТС России
21:24 21.06.2023 (обновлено: 21:38 21.06.2023)
Общее количество полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией увеличилось до 39
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Таможенники на пункте пропуска "Верхний Ларс" 19 июня установили рекорд, оформив в обоих направлениях 1 322 большегруза, что на 15% больше среднесуточного количества, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).
После запуска 15 июня 2023 года дополнительных линий контроля для грузового транспорта (до 39 полос) ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысяч грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи.
"Это абсолютный рекорд не только для этого пункта пропуска, но и для любого другого. При этом проехало 2,8 тысячи легковых машин, и мы пропустили 11 тысяч физических лиц, то есть граждан, туристов", – заявил временно исполняющий обязанности руководителя ФТС России Руслан Давыдов.
"Верхний Ларс" – неотъемлемая часть коридора "Север-Юг", и стратегическая задача правительства развивать этот коридор, заявил Давыдов.
"На Верхнем Ларсе сейчас осуществляется прорыв экономической блокады, которую нам устроили страны Европы. По коридору "Север-Юг" мы способны пропустить 15 млн тонн грузов", – сказал он.
Каждую минуту границу на въезд и выезд здесь пересекают по одному легковому, а каждые две минуты – по одному грузовому транспортному средству, отметил он.
В увеличении пропускной способности "Верхнего Ларса" заинтересованы многие страны, в том числе Грузия, Армения и Турция, отметив, что для грузов из Армении действую особые условия.
"Мы на 22 километре создали особые условия, специально для армянских машин, потому что это действительно товары Евразийского союза. Они должны перемещаться как можно быстрее, с минимальными формальностями", – заявил Давыдов журналистам.
Как отметил Давыдов, в прошлом году за 5,5 месяца в регионе деятельности Северо-Кавказского таможенного управления таможенниками в обе стороны было обработано 5,6 млн тонн грузов. В этом году – уже 7,8 млн тонн.
"Думаю, что уже в этом году по Северному Кавказу мы превысим 15 млн тонн оборота. У нас только по "Верхнему Ларсу" прирост товарооборота больше 20%", – подытожил Давыдов.
Давыдов посетил 21 июня пункт пропуска "Верхний Ларс" (МАПП) в ходе рабочего визита в Северную Осетию.
На сегодняшний день на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная и 24 – для легковых автомобилей.
По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.