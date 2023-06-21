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"Верхний Ларс" установил рекорд после запуска новых полос – ФТС России

"Верхний Ларс" установил рекорд после запуска новых полос – ФТС России

Общее количество полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией увеличилось до 39 21.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Таможенники на пункте пропуска "Верхний Ларс" 19 июня установили рекорд, оформив в обоих направлениях 1 322 большегруза, что на 15% больше среднесуточного количества, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС). После запуска 15 июня 2023 года дополнительных линий контроля для грузового транспорта (до 39 полос) ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысяч грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи. "Верхний Ларс" – неотъемлемая часть коридора "Север-Юг", и стратегическая задача правительства развивать этот коридор, заявил Давыдов. Каждую минуту границу на въезд и выезд здесь пересекают по одному легковому, а каждые две минуты – по одному грузовому транспортному средству, отметил он.В увеличении пропускной способности "Верхнего Ларса" заинтересованы многие страны, в том числе Грузия, Армения и Турция, отметив, что для грузов из Армении действую особые условия.Как отметил Давыдов, в прошлом году за 5,5 месяца в регионе деятельности Северо-Кавказского таможенного управления таможенниками в обе стороны было обработано 5,6 млн тонн грузов. В этом году – уже 7,8 млн тонн. Давыдов посетил 21 июня пункт пропуска "Верхний Ларс" (МАПП) в ходе рабочего визита в Северную Осетию.Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс>>На сегодняшний день на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная и 24 – для легковых автомобилей.По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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