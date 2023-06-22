https://sputnik-georgia.ru/20230622/chto-my-edim--v-tbilisi-zakryli-myasnoy-magazin-s-opasnoy-produktsiey-278852389.html
Что мы едим – в Тбилиси закрыли мясной магазин с опасной продукцией
Что мы едим – в Тбилиси закрыли мясной магазин с опасной продукцией
Инспекторы выявили критические несоответствия, в частности, нарушение санитарно-гигиенических норм, заржавевший инвентарь и недостаточную дезинфекцию 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T17:40+0400
2023-06-22T17:40+0400
2023-06-22T17:40+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
что мы едим?
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ТБИЛИСИ, 22 июн— Sputnik. Инспекторы временно закрыли мясной магазин в Тбилиси, в котором выявили критические несоответствия установленным гигиеническим нормам, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии. Инспекторы проверили мясной магазин на основе сообщения от Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в котором говорилось о подтверждении случая трихинеллеза. Сразу же после получения данной информации, специалисты осуществили неплановое инспектирование в мясном магазине Тбилиси на улице Ивертубани, 131. По утверждению пациента, у которого выявили трихинеллез, он регулярно покупал свинину в этом торговом объекте. Инспекторы выявили критические несоответствия, в частности, нарушение санитарно-гигиенических норм, заржавевший инвентарь и недостаточную дезинфекцию. В торговом объекте не внедрена система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при продаже пищевой продукции. Что мы едим – инспекторы закрыли объект питания в Тбилиси >>Владелец объекта был оштрафован на одну тысячу лари (382 доллара). До искоренения критического несоответствия объект не сможет возобновить производственный процесс. Сотрудники Национального агентства продовольствия взяли образцы свинины. Результаты исследования станут известны позднее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
Что мы едим – в Тбилиси закрыли мясной магазин с опасной продукцией
Инспекторы выявили критические несоответствия, в частности, нарушение санитарно-гигиенических норм, заржавевший инвентарь и недостаточную дезинфекцию
ТБИЛИСИ, 22 июн— Sputnik. Инспекторы временно закрыли мясной магазин в Тбилиси, в котором выявили критические несоответствия установленным гигиеническим нормам, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии.
Инспекторы проверили мясной магазин на основе сообщения от Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в котором говорилось о подтверждении случая трихинеллеза.
Трихинеллез – острое лихорадочное заболевание, вызываемое мелкими, нитевидными нематодами (трихинеллами), которые во взрослой стадии обитают в слизистой кишечника, в личиночной – в поперечнополосатых мышцах.
Сразу же после получения данной информации, специалисты осуществили неплановое инспектирование в мясном магазине Тбилиси на улице Ивертубани, 131. По утверждению пациента, у которого выявили трихинеллез, он регулярно покупал свинину в этом торговом объекте.
Инспекторы выявили критические несоответствия, в частности, нарушение санитарно-гигиенических норм, заржавевший инвентарь и недостаточную дезинфекцию. В торговом объекте не внедрена система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при продаже пищевой продукции.
Владелец объекта был оштрафован на одну тысячу лари (382 доллара). До искоренения критического несоответствия объект не сможет возобновить производственный процесс.
Сотрудники Национального агентства продовольствия взяли образцы свинины. Результаты исследования станут известны позднее.