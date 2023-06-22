https://sputnik-georgia.ru/20230622/dvizhenie-avtotransporta-budet-ogranicheno-iz-za-tbilisi-open-air-278852752.html

Движение автотранспорта будет ограничено из-за Tbilisi Open Air

Движение автотранспорта будет ограничено из-за Tbilisi Open Air

Tbilisi Open Air пройдет 23-25 июня близ озера Лиси, на этом фестивале ежегодно собираются известные артисты – как зарубежные, так и местные 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T18:01+0400

2023-06-22T18:01+0400

2023-06-22T18:01+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

tbilisi open air

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0b/267354971_0:134:960:674_1920x0_80_0_0_fe20b8ec768e39e24622ede476048df9.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн— Sputnik. Движение автотранспорта будет частично ограничено на территории, прилегающей к озеру Лиси, 23, 24, 25 июня в связи с запланированным мероприятием Tbilisi Open Air, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. В частности, движение автотранспорта временно будет ограничено на улице Лео Квачадзе. Ограничение будет действовать с 10:00 до 01:00. В остальное время суток автотранспорт сможет двигаться по установленной схеме. В часы ограничения автомобили, движущиеся с пересечения улиц Барбаре Кипиани и Лео Квачадзе в направлении озера Лиси, смогут передвигаться в одностороннем режиме, только в направлении улицы Иосеба Кечакмадзе. Водители, ехавшие с улицы Кечакмадзе к улицам Бесариона Жгенти и Пааты Датуашвили, смогут передвигаться через село Тхинвала и улицу Авто Варази, после чего продолжат движение по установленной схеме. Зарубежные артисты Imany, Tom Odell и Kaleo выступят на Tbilisi Open Air – программа >>В течение этого периода будет изменена и схема движения автотранспорта. В частности, автобус №329 из села Тхинвала будет двигаться в сторону Онкологической больницы через улицы Авто Варази и Элгуджи Амашукели. Автобус №363 будет направляться из села Тхинвала в направлении станции метро "Делиси" через улицы Авто Варази и Бесариона Жгенти. А на улице Живописцев повернет у пересечения улицы Таты Твалчрелидзе. Tbilisi Open Air пройдет 23-25 июня близ озера Лиси. На этом фестивале ежегодно собираются известные артисты – как зарубежные, так и местные. В этом году выступят французская певица Imany, британский исполнитель Tom Odell, исландская рок-группа Kaleo и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, tbilisi open air