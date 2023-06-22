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https://sputnik-georgia.ru/20230622/gensek-sovbeza-turtsii-provel-vstrechi-s-rukovodstvom-gruzii---chto-obsudili-storony-278852199.html
Генсек Совбеза Турции провел встречи с руководством Грузии – что обсудили стороны
Генсек Совбеза Турции провел встречи с руководством Грузии – что обсудили стороны
На встречах была отмечена важность сотрудничества между Грузией и Турцией для устойчивого и стабильного развития региона 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T17:19+0400
2023-06-22T17:26+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Стратегическое партнерство двух стран и дальнейшие перспективы сотрудничества Турции и Грузии обсудили на встрече в Тбилиси премьер-министр Ираклий Гарибашвили и генсек Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Стороны отметили важность дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства не только в политическом и экономическом направлении, но и в сфере безопасности. Премьер-министр Грузии и Генсек совета безопасности Турции подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в данном направлении с точки зрения обеспечения стабильного и устойчивого развития региона. Участники встречи заявили, что приветствуют готовность правительств к дальнейшему углублению и укреплению существующего партнерства. Нового главу МИД Турции пригласили в Грузию&gt;&gt;Во встрече, состоявшейся в администрации правительства, приняли участие министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Грузии Али Каан Орбей. Сейфуллах Гаджимуфтуоглу в четверг также встретился с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили. Генеральный секретарь Совета безопасности Турции еще раз подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее евроатлантической интеграции. Беседа коснулась обстановки безопасности в регионе, текущих вызовов и мирных путей их решения.Стороны особо отметили важность сотрудничества между Грузией и Турцией для устойчивого и стабильного развития региона. Была выражена готовность к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в сфере экономики, торговли, безопасности.Днем ранее Сейфулла Гаджимуфтуоглу встретился в Тбилиси с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. Глава оборонного ведомства в ходе беседы подчеркнул важность трехстороннего формата сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, а также то, что совместные трехсторонние учения повышают оперативность взаимодействия между странами. На встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности и текущие вызовы. Особое внимание стороны уделили безопасности в Черном море. Сейфулла Гаджимуфтуоглу также встретился с главой МВД Грузии Вахтангом Гомелаури. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, турция, вахтанг гомелаури, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили
грузия, политика, новости, турция, вахтанг гомелаури, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили

Генсек Совбеза Турции провел встречи с руководством Грузии – что обсудили стороны

17:19 22.06.2023 (обновлено: 17:26 22.06.2023)
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с генсеком Совета национальной безопасности Турции Сейфуллой Гаджимуфтуоглу
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с генсеком Совета национальной безопасности Турции Сейфуллой Гаджимуфтуоглу - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2023
© Сourtesy of Georgian Government
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На встречах была отмечена важность сотрудничества между Грузией и Турцией для устойчивого и стабильного развития региона
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Стратегическое партнерство двух стран и дальнейшие перспективы сотрудничества Турции и Грузии обсудили на встрече в Тбилиси премьер-министр Ираклий Гарибашвили и генсек Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Стороны отметили важность дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства не только в политическом и экономическом направлении, но и в сфере безопасности. Премьер-министр Грузии и Генсек совета безопасности Турции подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в данном направлении с точки зрения обеспечения стабильного и устойчивого развития региона.
Участники встречи заявили, что приветствуют готовность правительств к дальнейшему углублению и укреплению существующего партнерства.
Нового главу МИД Турции пригласили в Грузию>>
Во встрече, состоявшейся в администрации правительства, приняли участие министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Грузии Али Каан Орбей.
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaГенсек Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили
Генсек Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2023
Генсек Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Сейфуллах Гаджимуфтуоглу в четверг также встретился с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.

Генеральный секретарь Совета безопасности Турции еще раз подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее евроатлантической интеграции. Беседа коснулась обстановки безопасности в регионе, текущих вызовов и мирных путей их решения.

Стороны особо отметили важность сотрудничества между Грузией и Турцией для устойчивого и стабильного развития региона. Была выражена готовность к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в сфере экономики, торговли, безопасности.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Генсек Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе
Генсек Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2023
Генсек Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Днем ранее Сейфулла Гаджимуфтуоглу встретился в Тбилиси с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. Глава оборонного ведомства в ходе беседы подчеркнул важность трехстороннего формата сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, а также то, что совместные трехсторонние учения повышают оперативность взаимодействия между странами.
На встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности и текущие вызовы. Особое внимание стороны уделили безопасности в Черном море.
Сейфулла Гаджимуфтуоглу также встретился с главой МВД Грузии Вахтангом Гомелаури.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования.
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