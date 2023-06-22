https://sputnik-georgia.ru/20230622/gensek-sovbeza-turtsii-provel-vstrechi-s-rukovodstvom-gruzii---chto-obsudili-storony-278852199.html

Генсек Совбеза Турции провел встречи с руководством Грузии – что обсудили стороны

Генсек Совбеза Турции провел встречи с руководством Грузии – что обсудили стороны

На встречах была отмечена важность сотрудничества между Грузией и Турцией для устойчивого и стабильного развития региона 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T17:19+0400

2023-06-22T17:19+0400

2023-06-22T17:26+0400

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илья дарчиашвили

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Стратегическое партнерство двух стран и дальнейшие перспективы сотрудничества Турции и Грузии обсудили на встрече в Тбилиси премьер-министр Ираклий Гарибашвили и генсек Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Стороны отметили важность дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства не только в политическом и экономическом направлении, но и в сфере безопасности. Премьер-министр Грузии и Генсек совета безопасности Турции подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в данном направлении с точки зрения обеспечения стабильного и устойчивого развития региона. Участники встречи заявили, что приветствуют готовность правительств к дальнейшему углублению и укреплению существующего партнерства. Нового главу МИД Турции пригласили в Грузию>>Во встрече, состоявшейся в администрации правительства, приняли участие министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Грузии Али Каан Орбей. Сейфуллах Гаджимуфтуоглу в четверг также встретился с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили. Генеральный секретарь Совета безопасности Турции еще раз подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее евроатлантической интеграции. Беседа коснулась обстановки безопасности в регионе, текущих вызовов и мирных путей их решения.Стороны особо отметили важность сотрудничества между Грузией и Турцией для устойчивого и стабильного развития региона. Была выражена готовность к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в сфере экономики, торговли, безопасности.Днем ранее Сейфулла Гаджимуфтуоглу встретился в Тбилиси с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. Глава оборонного ведомства в ходе беседы подчеркнул важность трехстороннего формата сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, а также то, что совместные трехсторонние учения повышают оперативность взаимодействия между странами. На встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности и текущие вызовы. Особое внимание стороны уделили безопасности в Черном море. Сейфулла Гаджимуфтуоглу также встретился с главой МВД Грузии Вахтангом Гомелаури. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, турция, вахтанг гомелаури, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили