https://sputnik-georgia.ru/20230622/kakoe-vazhnoe-novshestvo-dobavlyaetsya-v-zakon-o-zdravookhranenii-v-gruzii-278836544.html

Какое важное новшество добавляется в закон "О здравоохранении" в Грузии?

Какое важное новшество добавляется в закон "О здравоохранении" в Грузии?

Для проверки медучреждений, на которые жалуются пациенты, очень важна оперативность, считают в Минздраве Грузии 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T11:21+0400

2023-06-22T11:21+0400

2023-06-22T11:44+0400

грузия

общество

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зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Проверка медучреждения на основе обращения члена семьи пациента станет возможной после внесения соответствующих изменений в закон "О здравоохранении", заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили в эфире телеканала "Рустави 2". По словам министра, это было единственной неуточненной записью в законе, и сейчас, парламент в первом чтении принял данную поправку. Между тем министр пояснил, что у ведомства и сегодня достаточно широкие права для проверки клиник без решения суда, будь то контроль за инфекциями или другие нарушения. После обращения пациента сотрудник агентства регулирования должен взять из клиники соответствующую документацию, историю болезни, Форму-100 пациента. Затем документацию отправляют к рецензенту, который пишет заключение, и рассмотрение этого заключения происходит уже на профессиональном совете. Профсовет решает, была ли допущена ошибка врача, клиники и так далее. Проблемы пациентов в Грузии будут решать незамедлительно>>В настоящее время, когда жалоба поступает в регулирующий орган, орган должен обратиться в суд.Уведомление из суда об обращении пациента и установленный 48-часовой срок давал возможность клиникам менять по желанию документацию и искажать реальную картину, отметил министр.Существующая практика показала, что история пациента и Форма-100, которая доходит до рецензента, настолько, мягко говоря, приукрашены, что даже специалисту трудно вынести заключение, и соответственно, профсовету – решение.Правительство Грузии планирует вдвое увеличить штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах. Соответствующая законодательная инициатива уже принята парламентом в первом чтении. Законопроект подразумевает увеличение полномочий агентства регулирования. Новшество позволит Агентству регулирования медицинской деятельности проверять клиники напрямую, без обращения в суд за разрешением. Основной функцией Агентства регулирования является защита безопасности пациента и его интересов. В данное время, когда жалоба пациента или члена его семьи поступает в регулирующий орган, орган должен обратиться в суд, отмечают в ведомстве. Изменения дадут возможность оперативно реагировать на обращения, в том числе при помощи соцсетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, зураб азарашвили, минздрав